Дядя Кейт Миддлтон задержан за избиение жены

Родственник Кейт Миддлтон, супруги принца Уильяма, был задержан за домашнее насилие.
Дядя герцогини Кембриджской Гари Голдсмит подозревается в том, что ударил жену кулаком в лицо. Женщина упала и потеряла сознание. Случилось это неподалеку от их дома. После инцидента 52-летний родственник королевской семьи был задержан полицией в Лондоне, сообщает сайт Газета.Ru.
В настоящее время Голдсмит находится на свободе, он был выпущен под залог до судебного слушания, которое намечено на 31 октября.
В настоящее время Голдсмит находится на свободе, он был выпущен под залог до судебного слушания, которое намечено на 31 октября.
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