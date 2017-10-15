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    Дядя Кейт Миддлтон задержан за избиение жены

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    Дядя Кейт Миддлтон задержан за избиение жены

    Дядя Кейт Миддлтон задержан за избиение жены

    Родственник Кейт Миддлтон, супруги принца Уильяма, был задержан за домашнее насилие.

    Дядя герцогини Кембриджской Гари Голдсмит подозревается в том, что ударил жену кулаком в лицо. Женщина упала и потеряла сознание. Случилось это неподалеку от их дома. После инцидента 52-летний родственник королевской семьи был задержан полицией в Лондоне, сообщает сайт Газета.Ru.

    В настоящее время Голдсмит находится на свободе, он был выпущен под залог до судебного слушания, которое намечено на 31 октября.

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