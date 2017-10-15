Примерочная будущего: российский инноватор изобрел уникальный 3D-сканер

Примерка одежды становится делом легким и виртуальным — в этом помогает система, разработанная командой инноваторов под руководством кандидата
физико-математических наук Максима Федюкова.
Идея такова: сначала сканер снимает с человека мерки — при этом технике не мешает даже одежда. За 30 секунд 3D-сканер — как говорят создатели, самый быстрый в мире — при помощи четырех камер и инфракрасных сенсоров делает примерно четыре тысячи кадров и складывает их в объемную модель. После сканирования на смартфон приходит уникальная ссылка. И теперь мерить наряды можно в любом месте, где есть Интернет.
Пока в цифровой примерочной нарядов не очень много. Ведь лекала всех моделей всех брендов надо в электронном виде внести в базу данных — а делиться секретами готовы пока не все производители одежды.
Но тестирование на потребителях показывает, что сервис людям нравится, и будущее у него явно есть.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
Пока в цифровой примерочной нарядов не очень много. Ведь лекала всех моделей всех брендов надо в электронном виде внести в базу данных — а делиться секретами готовы пока не все производители одежды.
Но тестирование на потребителях показывает, что сервис людям нравится, и будущее у него явно есть.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
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