Российский спектакль со слепоглухими актерами потряс лондонскую публику

«Прикасаемые» приехали в Великобританию. Теперь и лондонские зрители услышали и увидели тех, кто сам не слышит и не видит. В России единственный в своем роде спектакль In Touch со слепоглухими актерами показывали уже десятки раз. Герои разных профессий, возрастов и статуса рассказывают свои, такие подлинные истории.

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Алексей Горелов до того, как стал артистом, работал на заводе, но сейчас не может вспомнить названия тех деталей, которые вытачивал. У него другая жизнь. При помощи переводчика Павла, который водит пальцем по его ладони, он узнает, что слева — мост Ватерлоо, внизу — Темза. Впереди — встреча с английскими зрителями, которые будут и видеть, и слышать его, а он не будет ни видеть, ни слышать их.

На сцене Алексей и другие актеры изображают самих себя. Рассказывают, как они потеряли сначала зрение, потом слух, или наоборот. О том, как их не видят и не слышат на улице те, у кого есть и глаза, и уши. О том, как толкают, кричат в лицо: «Ты что, глухой?»



Этот спектакль поставили в России три года назад. Его привезли в Национальный театр, которым руководил Лоуренс Оливье. Здесь в российскую труппу пригласили британцев с их трогающими историями на языке касаний.



На сцене они ориентируются по прикосновениям друг к другу. Положенная на плечо рука — сигнал о начале речи. Топот ног, от которого трясется пол — побуждение к шагу. Вместе со слепоглухими артистами на сцене в качестве опоры и поводырей — зрячеслышащие. Так их называют только здесь. В обычном мире они просто актеры. В обычном мире их способность видеть и слышать — не ценность, а данность.



Евгений Миронов, народный артист России: «Это так интересно, так здорово. Театр, как терапия, совершает обоюдное движение как к публике, которая понимает вещи, о которых и слышать не хотела, так и к артистам — они на сцене становятся абсолютно полноценными».



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.