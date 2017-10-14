Глава Минсельхоза рассмешил Путина, перепутав Индонезию и Южную Корею

Президент исправил оговорку министра сельского хозяйства Александра Ткачёва, который рассказывал о поставках свинины.

Во время совещания по развитию сельхозсектора министр рассказывал об опыте Германии в сфере экспорта продуктов животноводства. Ткачёв сообщил, что Берлин ежегодно поставляет более трех миллионов тонн свинины на рынки Китая, Индонезии и Японии. Владимир Путин поправил главу Минсельхоза, отметив, что Индонезия — мусульманская страна, где свинину в пищу не употребляют.



Владимир Путин: «Индонезия — мусульманская страна, свинину нельзя».



Александр Ткачёв не смутился из-за своей ошибки и продолжил выступление.



Александр Ткачёв: «Южная Корея… Какая разница!»



Его реакция вызвала смех у президента и остальных участников заседания. Владимир Путин даже закрыл лицо руками.