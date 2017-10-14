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    Глава Минсельхоза рассмешил Путина, перепутав Индонезию и Южную Корею. Индонезия, Путин, Ткачёв, Южная Корея, курьезы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Минсельхоза рассмешил Путина, перепутав Индонезию и Южную Корею

    Глава Минсельхоза рассмешил Путина, перепутав Индонезию и Южную Корею

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    Глава Минсельхоза рассмешил Путина, перепутав Индонезию и Южную Корею

    Глава Минсельхоза рассмешил Путина, перепутав Индонезию и Южную Корею

    Глава Минсельхоза рассмешил Путина, перепутав Индонезию и Южную Корею

      Президент исправил оговорку министра сельского хозяйства Александра Ткачёва, который рассказывал о поставках свинины.

      Во время совещания по развитию сельхозсектора министр рассказывал об опыте Германии в сфере экспорта продуктов животноводства. Ткачёв сообщил, что Берлин ежегодно поставляет более трех миллионов тонн свинины на рынки Китая, Индонезии и Японии. Владимир Путин поправил главу Минсельхоза, отметив, что Индонезия — мусульманская страна, где свинину в пищу не употребляют.

      Владимир Путин: «Индонезия — мусульманская страна, свинину нельзя».

      Александр Ткачёв не смутился из-за своей ошибки и продолжил выступление.

      Александр Ткачёв: «Южная Корея… Какая разница!»

      Его реакция вызвала смех у президента и остальных участников заседания. Владимир Путин даже закрыл лицо руками.

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