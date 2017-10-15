Во всем мире отметили День психического здоровья. А как обстоят дела у россиян? Почему депрессия становится болезнью номер один? Кому противопоказано брать кредиты? Зачем тестировать призывников и учить третьеклашек психологии? Как душевные болезни становятся предлогом для мошенничества с недвижимостью? Нужно ли изолировать от общества людей с потенциально опасными отклонениями?
На эти и другие вопросы в интервью программе «Поздняков» ответил главный психиатр страны Зураб Кекелидзе.
О проблемах с психикой
Сейчас считается, что каждый четвертый-пятый в мире страдает тем или иным психическим расстройством. И каждый второй имеет шанс заболеть.
О депрессии на марше
В пожилом и старческом возрасте человек обычно страдает тремя-четырьмя различными хроническими заболеваниями, и к ним в значительном количестве случаев — больше чем в половине — присоединяется депрессия.
О психотипах заемщиков
Приходит человек, хочет взять кредит. У «фанатика», если с ним поговорить определенным образом, появляется ощущение, что да, он может взять этот кредит и выплатить.
О цене безответственного поведения
Непродуманные действия определенных слоев общества, исходя из собственных интересов, приводят к элементам дестабилизации общества, что крайне нежелательно.
О грехах некоторых врачей
Так называемая кардиофобия, когда человек боится, что он умрет от сердечного заболевания. Кардиологи говорят, что ничего нет, все в порядке, идите к психиатру. А некоторые, к сожалению, не говорят. Держат при себе, «лечат» новейшими лекарствами.
Об отсутствии консенсуса в обществе
Если это мой близкий родственник, его на учет не надо ставить. Его ни в коем случае ничем не ограничивать, продвигать по службе. А если что-то с ним случилось, значит, врачи виноваты.
Об инициативе для армии и флота
Обратимся в соответствующие ведомства Минобороны с предложением провести обследование для того, чтобы иметь реальную картину, что происходит с призывниками в течение двух лет.
О новом школьном учебнике
Как показывает мировой опыт, употребление наркотиков — с четвертого класса, к сожалению. Следовательно, надо быть готовым с третьего класса, чтобы ребенок знал, что ему предлагают.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в ночь на вторник, 17 октября, сразу после «Итогов дня». Полная видеоверсия интервью будет опубликована на НТВ.Ru.
О проблемах с психикой
Сейчас считается, что каждый четвертый-пятый в мире страдает тем или иным психическим расстройством. И каждый второй имеет шанс заболеть.
О депрессии на марше
В пожилом и старческом возрасте человек обычно страдает тремя-четырьмя различными хроническими заболеваниями, и к ним в значительном количестве случаев — больше чем в половине — присоединяется депрессия.
О психотипах заемщиков
Приходит человек, хочет взять кредит. У «фанатика», если с ним поговорить определенным образом, появляется ощущение, что да, он может взять этот кредит и выплатить.
О цене безответственного поведения
Непродуманные действия определенных слоев общества, исходя из собственных интересов, приводят к элементам дестабилизации общества, что крайне нежелательно.
О грехах некоторых врачей
Так называемая кардиофобия, когда человек боится, что он умрет от сердечного заболевания. Кардиологи говорят, что ничего нет, все в порядке, идите к психиатру. А некоторые, к сожалению, не говорят. Держат при себе, «лечат» новейшими лекарствами.
Об отсутствии консенсуса в обществе
Если это мой близкий родственник, его на учет не надо ставить. Его ни в коем случае ничем не ограничивать, продвигать по службе. А если что-то с ним случилось, значит, врачи виноваты.
Об инициативе для армии и флота
Обратимся в соответствующие ведомства Минобороны с предложением провести обследование для того, чтобы иметь реальную картину, что происходит с призывниками в течение двух лет.
О новом школьном учебнике
Как показывает мировой опыт, употребление наркотиков — с четвертого класса, к сожалению. Следовательно, надо быть готовым с третьего класса, чтобы ребенок знал, что ему предлагают.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в ночь на вторник, 17 октября, сразу после «Итогов дня». Полная видеоверсия интервью будет опубликована на НТВ.Ru.
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