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    Мужчина погиб, выпрыгнув из поезда в Татарстане

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    Мужчина погиб, выпрыгнув из поезда в Татарстане

    Мужчина погиб, выпрыгнув из поезда в Татарстане

    Пассажир погиб в Татарстане под колесами поезда, выпрыгнув из вагона. В составе в тот момент оставалась его пятилетняя дочь.

    Об инциденте сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ. По данным ведомства, сегодня в 6:20 утра машинист грузового поезда 2726 сообщил, что заметил на путях в перегоне Кукмор — Шемордан лежащего мужчину. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила тело в указанном месте, передает ТАСС.

    Погибшим оказался мужчина 1987 года рождения, уроженец деревни Усть-Тарсьма, расположенной в промышленном районе Кемеровской области.

    Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ: «Он выпрыгнул из поезда, пока данных, что его кто-то сбросил, нет».

    В ведомстве уточнили, что погибший ранее «высказывал суицидальные мысли». Возможно, перед гибелью мужчина был пьян. Установлено, что вместе с ним в вагоне находилась его пятилетняя дочь. Девочку сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних передадут родственникам.

    Известно, что пассажир с дочерью выехал из Москвы. В воскресенье вечером они должны были прибыть на станцию Промышленная в Кемеровской области. По факту случившегося проводят проверку.

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