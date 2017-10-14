Последний урок: кто виноват в гибели детей в школьных спортзалах

Школа может быть не только источником знаний, но и смертельной опасности. Министр образования Ольга Васильева произнесла вслух ужасающие данные статистики. Только за последний учебный год на уроках физкультуры погибли 211 детей.
Ярослав упал в обморок в спортзале. Спасти парня приехавшая бригада скорой не успела — инфаркт миокарда. Молодое сердце не выдержало непосильной нагрузки обычного урока физкультуры.
Каждый современный школьник, дитя iPad и iPhone, все свободное время предпочитает проводить на диване и готов душу продать за справку и статус «освобожденный». Призванная готовить молодую поросль к труду и обороне, советская система обязательных нормативов и ГТО давно дала сбой.
Марьяна Безруких, директор Института возрастной физиологии РАН: «Было время, когда стандарты физического развития и физической подготовки обновлялись каждые 5 лет. Сегодня их нет».
Почему уроки физкультуры, которые должны укреплять здоровье детей, этих самых детей убивают? Кто в этом виноват? И можно ли, отправляя ребенка в школу, уберечь его от этой опасности? Ответы на эти вопросы — в материале программы «Центральное телевидение».
Каждый современный школьник, дитя iPad и iPhone, все свободное время предпочитает проводить на диване и готов душу продать за справку и статус «освобожденный». Призванная готовить молодую поросль к труду и обороне, советская система обязательных нормативов и ГТО давно дала сбой.
Марьяна Безруких, директор Института возрастной физиологии РАН: «Было время, когда стандарты физического развития и физической подготовки обновлялись каждые 5 лет. Сегодня их нет».
Почему уроки физкультуры, которые должны укреплять здоровье детей, этих самых детей убивают? Кто в этом виноват? И можно ли, отправляя ребенка в школу, уберечь его от этой опасности? Ответы на эти вопросы — в материале программы «Центральное телевидение».
Комментарии