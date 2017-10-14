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    Глава МИД Великобритании Джонсон посетит Россию в конце года

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    Глава МИД Великобритании Джонсон посетит Россию в конце года

    Глава МИД Великобритании Джонсон посетит Россию в конце года

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон планирует приехать в Россию с официальным визитом.

    Накануне МИД Великобритании анонсировал приезд Джонсона в РФ. По данным британского внешнеполитического ведомства, Джонсон посетит Москву в конце 2017 года для обсуждения ядерной сделки с Ираном и вопросов безопасности на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

    В МИД РФ подтвердили информацию о подготовке к визиту Джонсона. В Москве рассчитывают на предметное обсуждение вопросов двусторонних отношений.

    Владимир Титов, первый замглавы МИД РФ: «Исходим из необходимости формирования предметной двусторонней повестки переговоров министров с выходом на практические результаты, а не обсуждения лишь вопросов обеспечения безопасности при проведении чемпионата мира по футболу 2018 г. в России, как анонсируют англичане».

    Борис Джонсон отменил в начале апреля этого года свой визит в Россию из-за ситуации в Сирии.

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