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    «Беспрецедентный случай»: делегацию РФ не пригласили на Генассамблею ПАЧЭС в Киеве

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    • Фото: Щербак Александр / ТАСС
    «Беспрецедентный случай»: делегацию РФ не пригласили на Генассамблею ПАЧЭС в Киеве

    «Беспрецедентный случай»: делегацию РФ не пригласили на Генассамблею ПАЧЭС в Киеве

    «Беспрецедентный случай»: делегацию РФ не пригласили на Генассамблею ПАЧЭС в Киеве
  • Фото: Щербак Александр / ТАСС

    • Россия не сможет принять участие в заседании Генассамблеи ПАЧЭС — Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, так как не получила приглашение от украинских властей — организаторов осенней сессии.

    По словам главы делегации РФ Михаила Емельянова, такого не было 25 лет, этот случай — беспрецедентный.

    Михаил Емельянов, глава делегации РФ, депутат Госдумы: «Случился абсолютно беспрецедентный случай, когда украинская сторона — страна-организатор — не пригласила Россию, страну-участницу, на заседание Генеральной ассамблеи ПАЧЭС. Это первый случай за 25-летнюю историю ПАЧЭС».

    ПАЧЭС — довольно сложная организация, в нее входят страны, у которых есть двусторонние конфликты. Но, как подчеркнул Емельянов, «никогда еще не было, чтобы страна, у которой острый конфликт с другой стороной, не приглашала делегацию на заседание».

    Михаил Емельянов: «Украина плюет на любые нормы международного права и правила парламентского приличия».

    Емельянов также обратил внимание на то, что украинская делегация была приглашена на заседания комитетов ПАЧЭС, которые пройдут на следующей неделе в Ростове-на-Дону, сообщает «Интерфакс».

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