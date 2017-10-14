«Беспрецедентный случай»: делегацию РФ не пригласили на Генассамблею ПАЧЭС в Киеве

Россия не сможет принять участие в заседании Генассамблеи ПАЧЭС — Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, так как не получила приглашение от украинских властей — организаторов осенней сессии.
По словам главы делегации РФ Михаила Емельянова, такого не было 25 лет, этот случай — беспрецедентный.
Михаил Емельянов, глава делегации РФ, депутат Госдумы: «Случился абсолютно беспрецедентный случай, когда украинская сторона — страна-организатор — не пригласила Россию, страну-участницу, на заседание Генеральной ассамблеи ПАЧЭС. Это первый случай за 25-летнюю историю ПАЧЭС».
ПАЧЭС — довольно сложная организация, в нее входят страны, у которых есть двусторонние конфликты. Но, как подчеркнул Емельянов, «никогда еще не было, чтобы страна, у которой острый конфликт с другой стороной, не приглашала делегацию на заседание».
Михаил Емельянов: «Украина плюет на любые нормы международного права и правила парламентского приличия».
Емельянов также обратил внимание на то, что украинская делегация была приглашена на заседания комитетов ПАЧЭС, которые пройдут на следующей неделе в Ростове-на-Дону, сообщает «Интерфакс».
Михаил Емельянов, глава делегации РФ, депутат Госдумы: «Случился абсолютно беспрецедентный случай, когда украинская сторона — страна-организатор — не пригласила Россию, страну-участницу, на заседание Генеральной ассамблеи ПАЧЭС. Это первый случай за 25-летнюю историю ПАЧЭС».
ПАЧЭС — довольно сложная организация, в нее входят страны, у которых есть двусторонние конфликты. Но, как подчеркнул Емельянов, «никогда еще не было, чтобы страна, у которой острый конфликт с другой стороной, не приглашала делегацию на заседание».
Михаил Емельянов: «Украина плюет на любые нормы международного права и правила парламентского приличия».
Емельянов также обратил внимание на то, что украинская делегация была приглашена на заседания комитетов ПАЧЭС, которые пройдут на следующей неделе в Ростове-на-Дону, сообщает «Интерфакс».
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