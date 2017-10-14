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    В Таиланде спасли троих тонувших россиян

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    • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков
    В Таиланде спасли троих тонувших россиян

    В Таиланде спасли троих тонувших россиян

    В Таиланде спасли троих тонувших россиян
  • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков

    • Троих отдыхающих из России отнесло от берега сильными волнами. В результате туристы едва не утонули.

    Инцидент произошел на таиландском курорте Пхукет около 11 утра на пляже Найтон. Троих российских туристов отнесло от берега из-за сильных волн и ветра. Они оказались примерно в 200 метрах от суши, когда начали тонуть. В воде они находились без спасательных жилетов.

    По данным издания The Phuket News, россиян заметили иностранные туристы, которым удалось вытащить тонущих на берег. Вскоре на место прибыли спасатели. Двоим россиянам потребовалась медпомощь — их доставили в больницу Thalang, третий мужчина от госпитализации отказался.

    Пляж Найтон — немноголюдное место. Он расположен в северо-западной части Пхукета в национальном заповеднике.

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