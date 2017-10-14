Самая частая зубная болезнь: откуда берется кариес и как его победить

Чего мы не знаем о кариесе? Можно ли избавиться от самой распространенной в мире инфекции, если сесть на специальную диету? И что будет, если все время заедать зубную боль таблетками? Ответы на эти вопросы попытались найти репортеры программы «НашПотребНадзор».
Кариес встречается у 97% людей. Во многом это связано с отсутствием знаний о профилактике данной болезни. Например, одни чистят зубы чересчур рьяно, тем самым стирая эмаль и помогая вредным бактериям. Другие, наоборот, подходят к гигиене рта беззубо, полагая: если наследственность плохая, то и зубная щетка не поможет. Хотя последние исследования доказали, что генетика ни при чем. Так что же и как нужно делать, чтобы наши челюсти оказались прожорливым микробам не по зубам?
Совсем недавно ученые выяснили, что кариес у древних людей вызывало то же самое, что и сегодня у нас — микробы, которые живут в нашем рту с самого рождения. Они охотятся на частички еды, которые застревают в зубах. А после сытной пирушки устраивают на зубах настоящую помойку. Говоря другими словами, они ведут себя как люди в ближайшем лесу во время рок-фестиваля.
Молочная кислота, которую выделяют бактерии, разъедает эмаль зуба, добирается до следующего слоя — дентина, а там уже и до нерва. В результате он воспаляется, а человек хватается за щеку от мучительной боли. Но вот что самое интересное: если бы люди ели то же самое, что и сотни тысяч лет назад (саблезубых жирафов, орехи), то ничего бы зубам не было. Ведь бактерии на усвоение такой пищи тратят часов по 8–12. То есть ровно столько, сколько проходит между чистками зубов.
Но прогресс напичкал меню современного человека сахаром. А его микробы переваривают в десять раз быстрее. Музыка на такой тусовке громче и на нее сползаются самые прожорливые бактерии Streptococcus mutans, и они успевают наворотить дел задолго до того, как человек почистит зубы.
Вся соль в том, что эти бактерии считаются не вредными, а полезными. Молочная кислота, которую они выделяют, на самом деле, очень нужна — она нормализует обмен веществ. Просто зная это, надо менять свои привычки. Подробности — в сюжете программы «НашПотребНадзор».
Совсем недавно ученые выяснили, что кариес у древних людей вызывало то же самое, что и сегодня у нас — микробы, которые живут в нашем рту с самого рождения. Они охотятся на частички еды, которые застревают в зубах. А после сытной пирушки устраивают на зубах настоящую помойку. Говоря другими словами, они ведут себя как люди в ближайшем лесу во время рок-фестиваля.
Молочная кислота, которую выделяют бактерии, разъедает эмаль зуба, добирается до следующего слоя — дентина, а там уже и до нерва. В результате он воспаляется, а человек хватается за щеку от мучительной боли. Но вот что самое интересное: если бы люди ели то же самое, что и сотни тысяч лет назад (саблезубых жирафов, орехи), то ничего бы зубам не было. Ведь бактерии на усвоение такой пищи тратят часов по 8–12. То есть ровно столько, сколько проходит между чистками зубов.
Но прогресс напичкал меню современного человека сахаром. А его микробы переваривают в десять раз быстрее. Музыка на такой тусовке громче и на нее сползаются самые прожорливые бактерии Streptococcus mutans, и они успевают наворотить дел задолго до того, как человек почистит зубы.
Вся соль в том, что эти бактерии считаются не вредными, а полезными. Молочная кислота, которую они выделяют, на самом деле, очень нужна — она нормализует обмен веществ. Просто зная это, надо менять свои привычки. Подробности — в сюжете программы «НашПотребНадзор».
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