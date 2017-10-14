Бытовые алкотестеры: проверка карманных приборов и калькуляторов трезвости

Все знают, что алкоголь и руль несовместимы, но в разгар веселья не каждый может себя контролировать. Чтобы не рисковать правами, многие проверяют себя бытовыми алкотестерами.
Программа «Главная дорога» сравнила несколько приборов: бесплатные калькуляторы трезвости и портативные алкотестеры для смартфонов на iOS и Android за 3900 и 1700 рублей соответственно, персональный алкотестер за 700 рублей и профессиональное устройство за 40 000 рублей.
Все показания сравнили с профессиональным откалиброванным прибором.
Продувку на всех приборах после выпитых 100 граммов водки проводили через 20 минут и каждый час до полного отрезвления. А в калькуляторы трезвости ввели возраст, рост и вес выпивших: программы должны рассчитать, когда можно за руль.
В России лишат прав, если прибор покажет 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Приставки к смартфонам выдают результат в других единицах, пропорциональных количеству алкоголя в крови. Это неудобно.
У персонального тестера есть только индикатор: красный или рыжий — за руль нельзя. Прибор для Android запрещает ехать, если результат положительный, тогда экран горит красным. Экран устройства для iOS цвет не меняет, но цифры больше нуля запрещают садиться за руль.
Результаты пересчитали в привычные миллиграммы на литр выдыхаемого воздуха. И через час, и через два все алкотестеры показали — все добровольцы пьяны.
Подробности и результаты проверки — в сюжете программы «Главная дорога».
Все показания сравнили с профессиональным откалиброванным прибором.
Продувку на всех приборах после выпитых 100 граммов водки проводили через 20 минут и каждый час до полного отрезвления. А в калькуляторы трезвости ввели возраст, рост и вес выпивших: программы должны рассчитать, когда можно за руль.
В России лишат прав, если прибор покажет 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Приставки к смартфонам выдают результат в других единицах, пропорциональных количеству алкоголя в крови. Это неудобно.
У персонального тестера есть только индикатор: красный или рыжий — за руль нельзя. Прибор для Android запрещает ехать, если результат положительный, тогда экран горит красным. Экран устройства для iOS цвет не меняет, но цифры больше нуля запрещают садиться за руль.
Результаты пересчитали в привычные миллиграммы на литр выдыхаемого воздуха. И через час, и через два все алкотестеры показали — все добровольцы пьяны.
Подробности и результаты проверки — в сюжете программы «Главная дорога».
Комментарии