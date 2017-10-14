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    Порошенко: Украина станет членом НАТО и не допустит ошибок прошлого

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    Порошенко: Украина станет членом НАТО и не допустит ошибок прошлого

    Порошенко: Украина станет членом НАТО и не допустит ошибок прошлого

    Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Украина обязательно войдет в НАТО. Его заявление прозвучало на церемонии провозглашения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея им. Ивана Богуна.

    По словам Порошенко, «Украина обязательно станет членом альянса». Он добавил, что как президент и верховный главнокомандующий не допустит повторения ошибок, допущенных 100 лет назад, передает «Интерфакс».

    Пётр Порошенко: «Независимость тогда потеряли не военные. Ее потеряли политики, которым не хватило ответственности объединиться перед внешней угрозой. Что касается нынешней политической элиты, то не все, похоже, читали учебники по истории. Однако в моей команде очень хорошо изучили ее уроки».

    Также он сообщил, что сегодня передаст армии очередную партию оружия и техники, в том числе 62 танка.

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