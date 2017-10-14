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    Сбой на фиолетовой ветке: поезд нового поколения «Москва» встал в тоннеле

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    Сбой на фиолетовой ветке: поезд нового поколения «Москва» встал в тоннеле

    Сбой на фиолетовой ветке: поезд нового поколения «Москва» встал в тоннеле

    Утром в субботу, 14 октября, на южном участке Таганско-Краснопресненской линии произошел сбой в движении поездов.

    Около 9:10 поезд нового поколения «Москва» встал в тоннеле в перегоне между станциями «Кузьминки» и «Текстильщики». Причины пока не известны, передает «Интерфакс». Инцидент привел как минимум к 20-минутной задержке в движении поездов.

    Остановившийся состав был виден с платформы станции «Текстильщики». Машинист включал и выключал габаритные огни, а также проводил другие технические операции, но поезд долгое время оставался на месте.

    В результате машинист высадил пассажиров из вагонов на станции «Текстильщики». После этого по громкой связи было объявлено об увеличении интервалов в движении поездов по фиолетовой ветке в сторону центра.

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