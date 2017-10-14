Японские корабли зашли в порт Владивостока на дозаправку и отдых

Во Владивостоке хлебом-солью встретили корабли морских сил самообороны Японии.

Моряки Страны восходящего солнца, можно сказать, «зашли в гости» к российским военным. В походе они уже много месяцев и за это время успели посетить порты Латинской Америки, США и Канады, а теперь решили немного отдохнуть и заправиться топливом перед возвращением на родную базу. Программа пребывания японских моряков довольно насыщенная.



Кодзи Манабэ, командующий Японской учебной эскадрой, контр-адмирал: «Наше пребывание во Владивостоке будет непродолжительным. Я бы очень хотел, чтобы проведение культурных и спортивных мероприятий поспособствовало углублению еще большего взаимопонимания между морскими силами самообороны Японии и военно-морским флотом России».



Во время пребывания во Владивостоке японские моряки не только проведут практические занятия для командного состава, но и погуляют по городу, а еще планируют обязательно сыграть с российскими военными в футбол, волейбол и настольный теннис.