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    Японские корабли зашли в порт Владивостока на дозаправку и отдых. Владивосток, Приморье, Япония, корабли и суда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЯпонские корабли зашли в порт Владивостока на дозаправку и отдых

    Японские корабли зашли в порт Владивостока на дозаправку и отдых

    2 комментария
    Японские корабли зашли в порт Владивостока на дозаправку и отдых

    Японские корабли зашли в порт Владивостока на дозаправку и отдых

    Японские корабли зашли в порт Владивостока на дозаправку и отдых

      Во Владивостоке хлебом-солью встретили корабли морских сил самообороны Японии.

      Моряки Страны восходящего солнца, можно сказать, «зашли в гости» к российским военным. В походе они уже много месяцев и за это время успели посетить порты Латинской Америки, США и Канады, а теперь решили немного отдохнуть и заправиться топливом перед возвращением на родную базу. Программа пребывания японских моряков довольно насыщенная.

      Кодзи Манабэ, командующий Японской учебной эскадрой, контр-адмирал: «Наше пребывание во Владивостоке будет непродолжительным. Я бы очень хотел, чтобы проведение культурных и спортивных мероприятий поспособствовало углублению еще большего взаимопонимания между морскими силами самообороны Японии и военно-морским флотом России».

      Во время пребывания во Владивостоке японские моряки не только проведут практические занятия для командного состава, но и погуляют по городу, а еще планируют обязательно сыграть с российскими военными в футбол, волейбол и настольный теннис.

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