Трехлетнему Арсению срочно нужны 2 млн рублей на возвращение домой к брату-близнецу

Сегодня в мире отмечают День хосписов. Его идея в том, чтобы как можно больше людей узнали, что неизлечимо больным можно и нужно помочь. Ежегодно в паллиативной помощи нуждаются 40 миллионов человек, среди них более двух миллионов детей. В их числе — трехлетний Арсений из Уссурийска. Он перенес десятки операций, а теперь живет под опекой детского хосписа. У него появился шанс вернуться домой, но только если удастся собрать два миллиона рублей.

Арсению сейчас три с половиной года, и на этой неделе он впервые увидел кошку и узнал, что раз в год с деревьев падают желтые листья.



Несложная операция — удаление аппендицита, не вовремя и неправильно сделанная в родном Уссурийске, кардинально изменила жизнь ребенка. Из-за многочисленных осложнений пришлось удалить часть кишечника. Потом еще раз и еще. В итоге диагноз — короткая кишка: ребенок не может усваивать пищу, поэтому основное его питание происходит через вену.



В родном городе помочь семье не смогли, что вынудило маму Арсения отправиться в Южную Корею. Дома на попечении бабушки остался брат-близнец. В Корее спасали как могли: 23 операции, 50 наркозов. В российской детской клинической больнице южнокорейское лечение уже скорректировали и подобрали специальное питание. Если раньше мальчик лежал под капельницами сутками, то теперь ест с помощью специального оборудования: белки, жиры, углеводы поступают через вену. Пропустить хотя бы один прием не просто опасно — смертельно опасно.



Врачи готовы отпустить Арсения домой уже через месяц, но для этого нужно собрать два миллиона рублей. И тогда Арсений впервые за три года увидит своего брата-близнеца.



Чтобы помочь Арсению, отправьте СМС на номер 1200 со словом «дети» и суммой пожертвования. Например: дети 350.