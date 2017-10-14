Губернатор Калифорнии объявил в штате режим ЧС из-за вспышки гепатита

В Калифорнии введен режим чрезвычайной ситуации
из-за большого числа случаев заболевания гепатитом А.
Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию департамента здравоохранения Калифорнии, в этом американском штате зафиксировано 576 случаев заболевания гепатитом А. по последним данным ведомства, 386 человек госпитализированы, 18 заболевших скончались.
Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил режим ЧС, чтобы штат мог пополнить запасы вакцины против гепатита А и взять под контроль вспышку заболевания. При объявлении чрезвычайной ситуации власти штата имеют возможность обратиться за федеральной помощью.
Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил режим ЧС, чтобы штат мог пополнить запасы вакцины против гепатита А и взять под контроль вспышку заболевания. При объявлении чрезвычайной ситуации власти штата имеют возможность обратиться за федеральной помощью.
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