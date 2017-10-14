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15 октября, 18:00
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    Президент Исландии сломал нос в ванной

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    • Фото: Gudni Johannesson / facebook.com
    Президент Исландии сломал нос в ванной

    Президент Исландии сломал нос в ванной

    Президент Исландии сломал нос в ванной
  • Фото: Gudni Johannesson / facebook.com

    • Исландский президент рассказал СМИ о неприятном происшествии в ванной.

    Как пишет The Guardian, президент Исландии Гудни Йоханненсон почувствовал себя плохо, когда принимал ванну и потерял сознание.

    О происшествии, закончившемся путешествием в больницу и наложением швов, Йоханненсон сам с юмором написал на своей странице в Facebook.

    Гудни Йоханненсон, президент Исландии: «Теплая и уютная ванна прошлым вечером оказалась уж слишком теплой и уютной».

    Политик сообщил, что он потерял сознание и упал, рассадив лоб и сломав нос. Йоханненсона немедленно доставили в больницу, где ему наложили швы. Он сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо.

    Йоханнессон вступил в должность президента Исландии 1 августа 2016 года. До этого он не принадлежал ни к одной из исландских партий. Йоханнессон преподавал историю в университете, написал несколько книг, а в перевыборной программе обещал избирателям вернуть доверие к политической системе страны, пошатнувшееся после коррупционного скандала.

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