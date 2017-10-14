Президент Исландии сломал нос в ванной

Исландский президент рассказал СМИ о неприятном происшествии в ванной.
Как пишет The Guardian, президент Исландии Гудни Йоханненсон почувствовал себя плохо, когда принимал ванну и потерял сознание.
О происшествии, закончившемся путешествием в больницу и наложением швов, Йоханненсон сам с юмором написал на своей странице в Facebook.
Гудни Йоханненсон, президент Исландии: «Теплая и уютная ванна прошлым вечером оказалась уж слишком теплой и уютной».
Политик сообщил, что он потерял сознание и упал, рассадив лоб и сломав нос. Йоханненсона немедленно доставили в больницу, где ему наложили швы. Он сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо.
Йоханнессон вступил в должность президента Исландии 1 августа 2016 года. До этого он не принадлежал ни к одной из исландских партий. Йоханнессон преподавал историю в университете, написал несколько книг, а в перевыборной программе обещал избирателям вернуть доверие к политической системе страны, пошатнувшееся после коррупционного скандала.
О происшествии, закончившемся путешествием в больницу и наложением швов, Йоханненсон сам с юмором написал на своей странице в Facebook.
Гудни Йоханненсон, президент Исландии: «Теплая и уютная ванна прошлым вечером оказалась уж слишком теплой и уютной».
Политик сообщил, что он потерял сознание и упал, рассадив лоб и сломав нос. Йоханненсона немедленно доставили в больницу, где ему наложили швы. Он сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо.
Йоханнессон вступил в должность президента Исландии 1 августа 2016 года. До этого он не принадлежал ни к одной из исландских партий. Йоханнессон преподавал историю в университете, написал несколько книг, а в перевыборной программе обещал избирателям вернуть доверие к политической системе страны, пошатнувшееся после коррупционного скандала.
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