«Спартак» переиграл «Ахмат» в Грозном

Московский «Спартак» взял верх над «Ахматом» в матче
13-го тура чемпионата России.
Встреча, проходившая в Грозном, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей из столицы.
Первый гол в этом матче был забит на 30-й минуте, когда точный удар нанес Денис Глушаков. На 70-й минуте Родолфо реализовал пенальти и восстановил равновесие. Однако сразу после этого Лоренсо Мельгарехо отправил мяч в сетку и снова вывел красно-белых вперед.
«Спартак», который впервые в текущем чемпионате одержал гостевую победу, набрал 20 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице, обогнав «Ахмат».
Первый гол в этом матче был забит на 30-й минуте, когда точный удар нанес Денис Глушаков. На 70-й минуте Родолфо реализовал пенальти и восстановил равновесие. Однако сразу после этого Лоренсо Мельгарехо отправил мяч в сетку и снова вывел красно-белых вперед.
«Спартак», который впервые в текущем чемпионате одержал гостевую победу, набрал 20 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице, обогнав «Ахмат».
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 13-й тур. #АхматСпартак 0:1 30’ Денис Глушаков @DGlushakov8 pic.twitter.com/B2TqbHslsU— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 октября 2017 г.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @akhmatgrozny#НашФутбол #РФПЛ. 13-й тур. #АхматСпартак 1:1 70’ Родолфо (пенальти) @rdbispo pic.twitter.com/Ss3b2E4nQ3— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 октября 2017 г.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 13-й тур. #АхматСпартак 1:2 72’ Лоренсо Мельгарехо @Melgarejo25 pic.twitter.com/X3XyERjwAb— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 октября 2017 г.
Комментарии