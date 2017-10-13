«Спартак» переиграл «Ахмат» в Грозном

Встреча, проходившая в Грозном, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей из столицы.Первый гол в этом матче был забит на 30-й минуте, когда точный удар нанес Денис Глушаков. На 70-й минуте Родолфо реализовал пенальти и восстановил равновесие. Однако сразу после этого Лоренсо Мельгарехо отправил мяч в сетку и снова вывел красно-белых вперед.«Спартак», который впервые в текущем чемпионате одержал гостевую победу, набрал 20 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице, обогнав «Ахмат».