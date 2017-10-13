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15 октября, 18:00
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    «Спартак» переиграл «Ахмат» в Грозном

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    • Фото: РИА Новости, Саид Царнаев
    «Спартак» переиграл «Ахмат» в Грозном

    «Спартак» переиграл «Ахмат» в Грозном

    «Спартак» переиграл «Ахмат» в Грозном
  • Фото: РИА Новости, Саид Царнаев

    • Московский «Спартак» взял верх над «Ахматом» в матче 13-го тура чемпионата России.

    Встреча, проходившая в Грозном, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей из столицы.

    Первый гол в этом матче был забит на 30-й минуте, когда точный удар нанес Денис Глушаков. На 70-й минуте Родолфо реализовал пенальти и восстановил равновесие. Однако сразу после этого Лоренсо Мельгарехо отправил мяч в сетку и снова вывел красно-белых вперед.

    «Спартак», который впервые в текущем чемпионате одержал гостевую победу, набрал 20 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице, обогнав «Ахмат».






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