Питерские оперативники обыскали офис коммуникационной компании с Петроградской стороны

В Петербурге прошли обыски у оператора профессиональной радиосвязи «Радиотел».
Бизнес-центр на Инструментальной улице, где расположен офис компании, сегодня посетили сотрудники правоохранительных органов. Они заблокировали выходы, однако кроме этого внешне о следственные действиях ничего не говорило.
Силовая поддержка оперативникам не потребовалась. Как отмечает «Фонтанка», из офиса они вынесли коробки с документами. А в самой компании от комментариев журналистам отказались.
Услугами «Радиотела» пользуются Федеральная служба охраны, Смольный, МЧС, скорая помощь и ФСБ. При профессиональной поддержке компании проходили жеребьевка чемпионата мира — 2018, Петербургский международный экономический форум, олимпиада в Сочи и другие крупные мероприятия. «Радиотел» принадлежит столичной компании «Тетрасвязь», которая сейчас проходит процедуру банкротства.
Силовая поддержка оперативникам не потребовалась. Как отмечает «Фонтанка», из офиса они вынесли коробки с документами. А в самой компании от комментариев журналистам отказались.
Услугами «Радиотела» пользуются Федеральная служба охраны, Смольный, МЧС, скорая помощь и ФСБ. При профессиональной поддержке компании проходили жеребьевка чемпионата мира — 2018, Петербургский международный экономический форум, олимпиада в Сочи и другие крупные мероприятия. «Радиотел» принадлежит столичной компании «Тетрасвязь», которая сейчас проходит процедуру банкротства.
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