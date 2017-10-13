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    Питерские оперативники обыскали офис коммуникационной компании с Петроградской стороны. Санкт-Петербург, обыски. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерские оперативники обыскали офис коммуникационной компании с Петроградской стороны

    Питерские оперативники обыскали офис коммуникационной компании с Петроградской стороны

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    Питерские оперативники обыскали офис коммуникационной компании с Петроградской стороны

    Питерские оперативники обыскали офис коммуникационной компании с Петроградской стороны

      В Петербурге прошли обыски у оператора профессиональной радиосвязи «Радиотел».

      Бизнес-центр на Инструментальной улице, где расположен офис компании, сегодня посетили сотрудники правоохранительных органов. Они заблокировали выходы, однако кроме этого внешне о следственные действиях ничего не говорило.

      Силовая поддержка оперативникам не потребовалась. Как отмечает «Фонтанка», из офиса они вынесли коробки с документами. А в самой компании от комментариев журналистам отказались.

      Услугами «Радиотела» пользуются Федеральная служба охраны, Смольный, МЧС, скорая помощь и ФСБ. При профессиональной поддержке компании проходили жеребьевка чемпионата мира — 2018, Петербургский международный экономический форум, олимпиада в Сочи и другие крупные мероприятия. «Радиотел» принадлежит столичной компании «Тетрасвязь», которая сейчас проходит процедуру банкротства.

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