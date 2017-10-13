США расширили санкции против Ирана

Министерство финансов США ввело новые санкции против иранских организаций.
В финансовом ведомстве отметили, что в черный список были включены компании, связанные с машиностроением, а также экспортом и импортом. Среди них иранские компании Fanamoj, Rastafann Ertebat Engineering Company и Shahid Alamolhoda Industries, а также китайская фирма Wuhan Sanjiang Import And Export Company.
Кроме того, санкции введены против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в который входят более 100 тысяч военных, включая подразделения ВМС, ВВС и сухопутных сил. Теперь корпус добавлен в список организаций, которые США считают поддерживающими терроризм. По данным РИА Новости, в США подозревают, что КСИР занимается не только внутренней безопасностью в Иране, но и боевыми действиями в Ираке и Сирии.
При этом президент США Дональд Трамп пообещал, что против Ирана будут введены и другие санкции. Американский лидер заявил, что санкции вводятся, чтобы пресечь спонсирование террористических организаций иранской стороной.
Дональд Трамп: «Мы введем дополнительные санкции в отношении Ирана за финансирование террора».
Американский лидер также отметил, что Соглашение по ядерной программе между Ираном и «шестеркой» международных посредников стало одной из худших договоренностей в истории США, так как позволяет Ирану в любой момент возобновить работу над ядерным оружием. При этом Трамп подчеркнул, что со стороны США соглашение с Ираном может быть расторгнуто в любой момент.
Напомним, соглашение, подписанное в 2015 году США, Великобританией, Францией, Германией, Россией, Китаем и Ираном, предусматривает снятие санкций с Тегерана в обмен на прекращение ядерной программы.
Кроме того, санкции введены против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в который входят более 100 тысяч военных, включая подразделения ВМС, ВВС и сухопутных сил. Теперь корпус добавлен в список организаций, которые США считают поддерживающими терроризм. По данным РИА Новости, в США подозревают, что КСИР занимается не только внутренней безопасностью в Иране, но и боевыми действиями в Ираке и Сирии.
При этом президент США Дональд Трамп пообещал, что против Ирана будут введены и другие санкции. Американский лидер заявил, что санкции вводятся, чтобы пресечь спонсирование террористических организаций иранской стороной.
Дональд Трамп: «Мы введем дополнительные санкции в отношении Ирана за финансирование террора».
Американский лидер также отметил, что Соглашение по ядерной программе между Ираном и «шестеркой» международных посредников стало одной из худших договоренностей в истории США, так как позволяет Ирану в любой момент возобновить работу над ядерным оружием. При этом Трамп подчеркнул, что со стороны США соглашение с Ираном может быть расторгнуто в любой момент.
Напомним, соглашение, подписанное в 2015 году США, Великобританией, Францией, Германией, Россией, Китаем и Ираном, предусматривает снятие санкций с Тегерана в обмен на прекращение ядерной программы.
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