«Трезвые» излечат от пьянства на сцене петербургского «Комик-треста»

Искусство врачевания души собираются продемонстрировать театральному Петербургу товарищество «Комик-трест» и творческая команда «Неприкасаемые».

Участники соединили в новом проекте «Трезвые» документалистику и клоунаду. В основу легла настоящая история, которую пришлось пережить в труппе. Сегодня за месяц до премьеры зрителей позвали в зал, чтобы они сами решили, какие номера войдут в постановку.



Это тот случай, когда драматургом становится сама жизнь. От алкогольной зависимости всей труппой спасали Игоря Сладкевича. Вместе ездили в реабилитационный центр и дружно проходили тренинги. С трезвым взглядом на жизнь Игорь Сладкевич живёт уже больше года. Не только получил главную роль в новой постановке, но и украсил ее собственными песнями. Теперь готов художественными методами помогать другим избавиться от зависимости.



Игорь Сладкевич, актер театрального сообщества «Комик-трест»: «Я сам решил поменять путь, потому что в данный момент мне так комфортнее, потому что так я больше принесу пользы. Почему человек, завязывая употреблять, начинает снова? Потому что исчезает радость. И в другом он ее не находит. Значит надо дать ему эту возможность — найти заменитель радости».



В проект «Трезвые» пригласили тех, кто уже прошел это испытание. Как в Питере не пить научат художник Дмитрий Шагин и музыкант Олег Гаркуша. Они в трезвости уже больше 20 лет. Конечно, рассказать правду о себе соглашались далеко не все известные петербуржцы.



Наталия Фиссон, актриса театрального сообщества «Комик-трест»: «У нас есть прекрасный драматург. Он выписывает эти документальные кусочки. Мы стараемся, чтобы это было не скучно, не грустно. Нужно пройти по тонкому лезвию и привести зрителя к результату».



Сценарий театрального проекта рождается на ходу. Артисты в данном случае в роли психологов. В процессе репетиций подбирают образы и слова, чтобы отрезвить каждого зрителя, передает корреспондент НТВ Мария Сапожникова.