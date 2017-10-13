«Ленинградка» начинает новый волейбольный сезон в боевой готовности

Журналистам представили обновленный состав волейбольной команды «Ленинградка», а главный тренер Александр Кашин рассказал об игровых перспективах клуба.

Последняя из петербургских команд элитного уровня волейбольная «Ленинградка» сегодня официально начинает новый сезон в Суперлиге. Перед стартом розыгрыша клуб представил новичков команды, среди которых, своей звездностью выделяется игрок сборной Азербайджана Ксения Кочйигит. Неслучайно именно она и стала капитаном клуба в этом сезоне.



Сегодня ей вручили клубную футболку. Правда, на спине была написана не фамилия игрока Кочйигит, а имя Ксения. Возможно, так решили сделать для удобства комментаторов.



По словам главного тренера команды, в этом сезоне «Ленинградка» перестанет быть серым середнячком. Волейбольная история города насчитывает более 80 лет и уже пора думать о пьедестале.



Александр Кашин, главный тренер ВК «Ленинградка»: «Очень сложный старт сезона. Предстоят игры с „Казанью“, „Енисеем“, который серьезно усилился под Лигу чемпионов. Три первые выездные игры пройдут с „Уралочкой“. Будем бороться. В этом году у нас команда, которая имеет все возможности показать нормальный результат».



Первую официальную игру нового чемпионата «Ленинградка» проведет в академии имени Вячеслава Платонова в ближайший понедельник 16 октября.