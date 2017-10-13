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    Петербуржец собрал самый высокий велосипед. Санкт-Петербург, изобретения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржец собрал самый высокий велосипед

    Петербуржец собрал самый высокий велосипед

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    Петербуржец собрал самый высокий велосипед

    Петербуржец собрал самый высокий велосипед

    Петербуржец собрал самый высокий велосипед

      Сегодня Игорь Баронас провел тест-драйв шестиметровой конструкции. Изобретатель проехал на громадном велосипеде 50 метров.

      Изобретатель из Петербурга Игорь Баронас собрал самый большой в мире велосипед и готовится зарегистрировать рекорд в Книге рекордов Гиннеса. Чтобы это произошло, на громадной конструкции нужно проехать хотя бы 100 метров.

      Высота нового изобретения Игоря Баронаса составляет шесть с половиной метров. Оно больше напоминает гигантскую лестницу. И чтобы забраться на такую конструкцию, нужны серьезные усилия и страховка.

      Для первого тест-драйва умельцу потребовалось несколько часов на сборку своего творения, а еще — целая система страховочных тросов. Но это того стоило. Изобретатель проехал на громадном велосипеде целых 50 метров.

      Игорь Баронас изобретает велосипед не впервые      . Его же творение — самый маленький велосипед, зарегистрированный в России — всего 40 сантиметров в высоту. Кроме того, в его коллекции велосипед-кровать, велоблендер и велосипед, у которого вместо колес — кроссовки.

      Отметим, что изобретатель Баронас намерен не только передвигаться на этом двухколесном виде транспорта, но и обогнать кубинского мастера. Недавно иностранец собрал велосипед высотой в 7 метров, но так и не смог проехать на нем необходимых для рекорда Гиннеса 100 метров. А вот у Игоря, кажется, есть все шансы докрутить педали до регистрации экстравагантного транспортного средства.

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