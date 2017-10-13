Петербуржец собрал самый высокий велосипед

Сегодня Игорь Баронас провел
тест-драйв шестиметровой конструкции. Изобретатель проехал на громадном велосипеде 50 метров.
Изобретатель из Петербурга Игорь Баронас собрал самый большой в мире велосипед и готовится зарегистрировать рекорд в Книге рекордов Гиннеса. Чтобы это произошло, на громадной конструкции нужно проехать хотя бы 100 метров.
Высота нового изобретения Игоря Баронаса составляет шесть с половиной метров. Оно больше напоминает гигантскую лестницу. И чтобы забраться на такую конструкцию, нужны серьезные усилия и страховка.
Для первого тест-драйва умельцу потребовалось несколько часов на сборку своего творения, а еще — целая система страховочных тросов. Но это того стоило. Изобретатель проехал на громадном велосипеде целых 50 метров.
Игорь Баронас изобретает велосипед не впервые. Его же творение — самый маленький велосипед, зарегистрированный в России — всего 40 сантиметров в высоту. Кроме того, в его коллекции велосипед-кровать, велоблендер и велосипед, у которого вместо колес — кроссовки.
Отметим, что изобретатель Баронас намерен не только передвигаться на этом двухколесном виде транспорта, но и обогнать кубинского мастера. Недавно иностранец собрал велосипед высотой в 7 метров, но так и не смог проехать на нем необходимых для рекорда Гиннеса 100 метров. А вот у Игоря, кажется, есть все шансы докрутить педали до регистрации экстравагантного транспортного средства.
Высота нового изобретения Игоря Баронаса составляет шесть с половиной метров. Оно больше напоминает гигантскую лестницу. И чтобы забраться на такую конструкцию, нужны серьезные усилия и страховка.
Для первого тест-драйва умельцу потребовалось несколько часов на сборку своего творения, а еще — целая система страховочных тросов. Но это того стоило. Изобретатель проехал на громадном велосипеде целых 50 метров.
Игорь Баронас изобретает велосипед не впервые. Его же творение — самый маленький велосипед, зарегистрированный в России — всего 40 сантиметров в высоту. Кроме того, в его коллекции велосипед-кровать, велоблендер и велосипед, у которого вместо колес — кроссовки.
Отметим, что изобретатель Баронас намерен не только передвигаться на этом двухколесном виде транспорта, но и обогнать кубинского мастера. Недавно иностранец собрал велосипед высотой в 7 метров, но так и не смог проехать на нем необходимых для рекорда Гиннеса 100 метров. А вот у Игоря, кажется, есть все шансы докрутить педали до регистрации экстравагантного транспортного средства.
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