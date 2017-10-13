Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
15 октября, 18:00
Открытие фестиваля молодежи и студентов
    Число призывников в армию на Северо-Западе сократилось за счет контрактников. Санкт-Петербург, армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло призывников в армию на Северо-Западе сократилось за счет контрактников

    Число призывников в армию на Северо-Западе сократилось за счет контрактников

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    Число призывников в армию на Северо-Западе сократилось за счет контрактников

    Число призывников в армию на <nobr>Северо-Западе</nobr> сократилось за счет контрактников

      Почти трем тысячам петербуржцев призывного возраста придется отложить свои планы ровно на год. С 1 октября в Западном военном округе стартовала призывная кампания. Сегодня журналистам рассказали о комплектовании вооруженных сил.

      Всего из Северной столицы и области для исполнения воинского долга должны отобрать 4200 новобранцев. При этом общее количество срочников Северо-Запада по сравнению с прошлой осенью сократится почти на пять тысяч за счет прироста контрактников.

      Многие молодые люди получат возможность отслужить неподалеку от места проживания. А родители, как и весной, смогут проводить будущих защитников Отечества, а также побеседовать с представителями командования воинских частей.

      В то же время в военкоматах продолжают бороться с уклонистами. Им напомнили, что лица, годные к прохождению военной службы, но вошедшие в так называемый клуб двадцати семи, то есть не отдавших долг Родине, теперь получат не военный билет, а специальную справку, которая не позволит им занимать государственные должности.

      А для тех, кому пойти в армию не позволяют личные убеждения, предусмотрен вариант прохождения альтернативной гражданской службы. Весной таких граждан устроили санитарами, мойщиками и подсобными рабочими.

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