Число призывников в армию на Северо-Западе сократилось за счет контрактников

Почти трем тысячам петербуржцев призывного возраста придется отложить свои планы ровно на год. С 1 октября в Западном военном округе стартовала призывная кампания. Сегодня журналистам рассказали о комплектовании вооруженных сил.

Всего из Северной столицы и области для исполнения воинского долга должны отобрать 4200 новобранцев. При этом общее количество срочников Северо-Запада по сравнению с прошлой осенью сократится почти на пять тысяч за счет прироста контрактников.



Многие молодые люди получат возможность отслужить неподалеку от места проживания. А родители, как и весной, смогут проводить будущих защитников Отечества, а также побеседовать с представителями командования воинских частей.



В то же время в военкоматах продолжают бороться с уклонистами. Им напомнили, что лица, годные к прохождению военной службы, но вошедшие в так называемый клуб двадцати семи, то есть не отдавших долг Родине, теперь получат не военный билет, а специальную справку, которая не позволит им занимать государственные должности.



А для тех, кому пойти в армию не позволяют личные убеждения, предусмотрен вариант прохождения альтернативной гражданской службы. Весной таких граждан устроили санитарами, мойщиками и подсобными рабочими.