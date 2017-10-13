Российские футболисты в ноябре сыграют с испанцами и аргентинцами

Российская сборная проведет контрольные матчи с командами Аргентины и Испании.
Встречу с аргентинцами подопечные Станислава Черчесова проведут 11 ноября. А через три дня, 14 ноября, россияне сыграют с испанцами.
Оба матча пройдут в России. Точное место и время начала встреч в РФС пообещали назвать позднее.
Также отмечается, что этими играми сборная России завершит программу контрольных матчей в 2017 году.
Оба матча пройдут в России. Точное место и время начала встреч в РФС пообещали назвать позднее.
Также отмечается, что этими играми сборная России завершит программу контрольных матчей в 2017 году.
Комментарии