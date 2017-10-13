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15 октября, 18:00
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    Российские футболисты в ноябре сыграют с испанцами и аргентинцами

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    Российские футболисты в ноябре сыграют с испанцами и аргентинцами

    Российские футболисты в ноябре сыграют с испанцами и аргентинцами

    Российская сборная проведет контрольные матчи с командами Аргентины и Испании.

    Встречу с аргентинцами подопечные Станислава Черчесова проведут 11 ноября. А через три дня, 14 ноября, россияне сыграют с испанцами.

    Оба матча пройдут в России. Точное место и время начала встреч в РФС пообещали назвать позднее.

    Также отмечается, что этими играми сборная России завершит программу контрольных матчей в 2017 году.

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