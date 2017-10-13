Дворкович сломал руку и пережил операцию

«А что у вас с рукой?»: Вице-премьер Аркадий Дворкович пришел на совещание к президенту с лангеткой pic.twitter.com/Ej7P5SEnIv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 октября 2017 г.

Дворкович о сломанной руке: Поиграл в футбол, пришлось делать операцию pic.twitter.com/CDUhlDcd10 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 октября 2017 г.

Дворкович с травмированной рукой пришел на совещание по вопросам агропромышленного комплекса, которое Владимир Путин провел в Воронеже.А позднее о травме вице-премьера расспросили журналисты. Он ответил, что сломал руку, занимаясь спортом., заместитель председателя правительства: «Спорт. Перелом. К сожалению, пришлось сделать операцию. Все будет нормально, все хорошо».При этом Дворкович, отвечая на вопрос о том, получил ли он травму во время футбольного матча, признался, что не помнит., заместитель председателя правительства: «Не помню, футбол или баскетбол. Я не помню, в какой момент это случилось. Это могло быть где угодно, даже во время игры в шахматы».Отметим, что Аркадий Дворкович уже получал травмы во время занятий спортом. Так, в июне 2013 года он столкнулся с англичанином во время любительского футбольного матча. В результате вице-премьер получил травму головы и попал в больницу, где ему наложили швы.