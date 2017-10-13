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Улицы разбитых фонарей
15 октября, 18:00
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    Дворкович сломал руку и пережил операцию

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев
    Дворкович сломал руку и пережил операцию

    Дворкович сломал руку и пережил операцию

    Дворкович сломал руку и пережил операцию
  • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

    • Вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал о травме, которую он получил, занимаясь спортом.

    Дворкович с травмированной рукой пришел на совещание по вопросам агропромышленного комплекса, которое Владимир Путин провел в Воронеже.

    А позднее о травме вице-премьера расспросили журналисты. Он ответил, что сломал руку, занимаясь спортом.

    Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства: «Спорт. Перелом. К сожалению, пришлось сделать операцию. Все будет нормально, все хорошо».

    При этом Дворкович, отвечая на вопрос о том, получил ли он травму во время футбольного матча, признался, что не помнит.

    Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства: «Не помню, футбол или баскетбол. Я не помню, в какой момент это случилось. Это могло быть где угодно, даже во время игры в шахматы».





    Отметим, что Аркадий Дворкович уже получал травмы во время занятий спортом. Так, в июне 2013 года он столкнулся с англичанином во время любительского футбольного матча. В результате вице-премьер получил травму головы и попал в больницу, где ему наложили швы.

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