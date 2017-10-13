Путин призвал задуматься о последствиях высокого урожая и оценить риски

Ситуация на селе, несмотря на хорошие темпы развития АПК, далека от удовлетворительной. Об этом сегодня заявил Владимир Путин в Воронеже на совещании по сельскому хозяйству.

Президент обратил внимание на то, что состояние дорог сильно не дотягивает до нормативного. Также, по словам главы государства, повышенное внимание следует уделить нехватке коек в сельских больницах и фельдшерско-акушерских пунктах, а также на доходы населения. Все эти обстоятельства, как отметил президент, влияют и на продолжительность жизни в сельской местности.



На совещании Владимир Путин заявил, что по всей России, несмотря на дождливое лето, в этом году ожидается рекордный урожай зерновых — 130 миллионов тонн. При этом российский лидер обратил внимание, что необходимо подумать и о связанных с этим рисках.



Владимир Путин, президент РФ: «Избыток предложения порождает снижение цены. Нам нужно об этом подумать. Есть конкретные предложения. Напомню, я просил правительство увеличить расходы на поддержку сельского хозяйства — плюс дополнительно к тому, что ранее было заложено в бюджет, 20 миллиардов рублей. Правительство это поручение исполнило».



Путин также отметил, что российские аграрии значительно увеличили экспорт. За первые 7 месяцев этого года он вырос почти на 19% и составил 10 миллиардов долларов.