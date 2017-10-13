Итальянка через суд получила отпуск по уходу за больным псом

Одинокая итальянка смогла выбить у своего работодателя больничный по уходу за своей 12-летней собакой. В истории страны это уникальный случай.

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Женщина нашла английского сеттера в одном из римских парков, пес на долгие годы он заменил ее семью. Когда он заболел, выяснилось, что сидеть с ним некому, а руководство университета, в котором работала итальянка, пригрозило потраченные на уход за псом дни вычесть из отпуска. В ситуацию вмешались юристы из зоозащитной Лиги антививисекции, суд встал на их сторону.



В Италии действуют достаточно жесткие законы, защищающие права животных. Если оставить питомца в состоянии физических страданий, можно сесть в тюрьму на год или получить штраф в размере 10 тысяч евро. Адвокаты надеются, что после этой победы работодатели повсеместно будут выдавать больничные по уходу за домашними любимцами.