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Улицы разбитых фонарей
15 октября, 18:00
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    Итальянка через суд получила отпуск по уходу за больным псом. Италия, болезни, животные, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИтальянка через суд получила отпуск по уходу за больным псом

    Итальянка через суд получила отпуск по уходу за больным псом

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    Итальянка через суд получила отпуск по уходу за больным псом

    Итальянка через суд получила отпуск по уходу за больным псом

    Итальянка через суд получила отпуск по уходу за больным псом

      Одинокая итальянка смогла выбить у своего работодателя больничный по уходу за своей 12-летней собакой. В истории страны это уникальный случай.

      Женщина нашла английского сеттера в одном из римских парков, пес на долгие годы он заменил ее семью. Когда он заболел, выяснилось, что сидеть с ним некому, а руководство университета, в котором работала итальянка, пригрозило потраченные на уход за псом дни вычесть из отпуска. В ситуацию вмешались юристы из зоозащитной Лиги антививисекции, суд встал на их сторону.

      В Италии действуют достаточно жесткие законы, защищающие права животных. Если оставить питомца в состоянии физических страданий, можно сесть в тюрьму на год или получить штраф в размере 10 тысяч евро. Адвокаты надеются, что после этой победы работодатели повсеместно будут выдавать больничные по уходу за домашними любимцами.

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