В Великобритании девушка сорвалась с 60-метрового обрыва во время фотосессии

Студентка из Южной Кореи сорвалась со скалы в Великобритании, пытаясь сделать фото в прыжке.
Студентка из Южной Кореи погибла в Великобритании, сорвавшись со скалы во время фотосессии. 23-летняя Ким Хе Вон отдыхала в парке Севен-Систерс в графстве Восточный Суссекс. Это место известно живописными утесами. Девушка попросила другого отдыхающего сфотографировать ее на краю скалы в прыжке. В какой-то момент она потеряла равновесие и сорвалась с 60-метровой высоты, сообщает Daily Mail.
Тело девушки было обнаружено у подножия утеса. Вскрытие подтвердило, что она погибла от травм головы. На обрыве был найден ее смартфон с несколькими фотографиями, сделанными перед трагедией. В полиции добавили, что на снимках девушка выглядела радостной. Она фотографировалась спиной к обрыву и ни разу не взглянула себе под ноги.
Это не первый случай гибели туристов в Севен-Систерс. Отмечается, что обрывы постепенно разрушаются под действием ветра и влаги, так что находиться на краю небезопасно.
Тело девушки было обнаружено у подножия утеса. Вскрытие подтвердило, что она погибла от травм головы. На обрыве был найден ее смартфон с несколькими фотографиями, сделанными перед трагедией. В полиции добавили, что на снимках девушка выглядела радостной. Она фотографировалась спиной к обрыву и ни разу не взглянула себе под ноги.
Это не первый случай гибели туристов в Севен-Систерс. Отмечается, что обрывы постепенно разрушаются под действием ветра и влаги, так что находиться на краю небезопасно.
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