ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    В Великобритании девушка сорвалась с 60-метрового обрыва во время фотосессии

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    • Фото: Reuters © 2017, Toby Melville
    В Великобритании девушка сорвалась с <nobr>60-метрового</nobr> обрыва во время фотосессии

    В Великобритании девушка сорвалась с 60-метрового обрыва во время фотосессии

    В Великобритании девушка сорвалась с <nobr>60-метрового</nobr> обрыва во время фотосессии
  • Фото: Reuters © 2017, Toby Melville

    • Студентка из Южной Кореи сорвалась со скалы в Великобритании, пытаясь сделать фото в прыжке.

    Студентка из Южной Кореи погибла в Великобритании, сорвавшись со скалы во время фотосессии. 23-летняя Ким Хе Вон отдыхала в парке Севен-Систерс в графстве Восточный Суссекс. Это место известно живописными утесами. Девушка попросила другого отдыхающего сфотографировать ее на краю скалы в прыжке. В какой-то момент она потеряла равновесие и сорвалась с 60-метровой высоты, сообщает Daily Mail.

    Тело девушки было обнаружено у подножия утеса. Вскрытие подтвердило, что она погибла от травм головы. На обрыве был найден ее смартфон с несколькими фотографиями, сделанными перед трагедией. В полиции добавили, что на снимках девушка выглядела радостной. Она фотографировалась спиной к обрыву и ни разу не взглянула себе под ноги.

    Это не первый случай гибели туристов в Севен-Систерс. Отмечается, что обрывы постепенно разрушаются под действием ветра и влаги, так что находиться на краю небезопасно.

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