В Кировской области 15 человек пострадали при обрушении строительных лесов

На линейной
производственно-диспетчерской станции «Лазарево» в Кировской области произошло обрушение строительных лесов.
ЧП случилось во время ремонтных работ на резервуаре.
В результате, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, пострадали 15 человек. Они доставлены в больницу с различными травмами.
В настоящий момент обстоятельства и причины происшествия выясняются.
В результате, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, пострадали 15 человек. Они доставлены в больницу с различными травмами.
В настоящий момент обстоятельства и причины происшествия выясняются.
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