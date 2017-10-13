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    В Кировской области 15 человек пострадали при обрушении строительных лесов

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    В Кировской области 15 человек пострадали при обрушении строительных лесов

    В Кировской области 15 человек пострадали при обрушении строительных лесов

    В Кировской области 15 человек пострадали при обрушении строительных лесов

    На линейной производственно-диспетчерской станции «Лазарево» в Кировской области произошло обрушение строительных лесов.

    ЧП случилось во время ремонтных работ на резервуаре.

    В результате, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, пострадали 15 человек. Они доставлены в больницу с различными травмами.

    В настоящий момент обстоятельства и причины происшествия выясняются.

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