Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    Сбежавший арестант погиб под колесами поезда в Сочи

    2 комментария

    Сбежавший арестант погиб под колесами поезда в Сочи

    Сбежавший арестант погиб под колесами поезда в Сочи

    В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении инспектора спецчасти ИВС, из-за которого сбежал арестованный.

    По данным следствия, арестант на вокзале станции Лазаревская в Сочи воспользовался халатностью старшего конвоя и совершил побег. Однако далеко уйти беглец не смог — мужчина попал под пассажирский поезд и погиб.

    Теперь 37-летнему инспектору спецчасти ИВС грозит ответственность по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru