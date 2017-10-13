Сбежавший арестант погиб под колесами поезда в Сочи

В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении инспектора спецчасти ИВС,
из-за которого сбежал арестованный.
По данным следствия, арестант на вокзале станции Лазаревская в Сочи воспользовался халатностью старшего конвоя и совершил побег. Однако далеко уйти беглец не смог — мужчина попал под пассажирский поезд и погиб.
Теперь 37-летнему инспектору спецчасти ИВС грозит ответственность по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР.
Теперь 37-летнему инспектору спецчасти ИВС грозит ответственность по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР.
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