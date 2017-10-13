Нижегородские студенты придумали игру с «убийствами» первокурсников

Жестокие идеи учащихся одного из нижегородских вузов привлекли внимание правоохранителей. Полицейские посчитали, что игра «киллер для первокурсника» — их случай и начали проверку.

Пожалуй, такого внимания к учебной программе в новгородском институте еще не было. Кроме возмущенных родителей, сразу несколько ведомств, в том числе МВД, заинтересовались новым проектом вчерашних школьников. Призыв поучаствовать в игре под названием «Убей первокурсника» появился на официальной странице студсовета. При этом жертвами могут стать как дети, так и преподаватели.



Евгений Кац, студент: «Это игра, в которой студенты и учителя ищут друг друга на территории университета и стараются, так сказать, „убить“ свою жертву».



«Убивать» предлагается игрушечными молотками. Киллер получает фото человека, которого необходимо ликвидировать. И начинается охота. При этом наносить удары можно строго в перерывах между лекциями и семинарами. Победитель может рассчитывать на приз. Какой — студсовет пока не сообщает.



По словам студентов, игра — своего рода адаптационный проект. Цель которого — познакомить первокурсников с учащимися. Своего рода ускоренная социализация. Однако игра захватила далеко не всех. Есть и те, кто отказывается брать в руки пусть и игрушечные молотки.



Александра Варнина, студентка: «Так в людях могут проснуться негативные качества. И мало ли у человека какие проблемы с психикой — подумает, что это нормально и начнет в жизни по-настоящему так поступать».



Не исключено, что вскоре игру захотят посмотреть и в Министерстве образования. А пока первокурсники с молотками в руках продолжают с азартом искать в коридорах родного вуза очередных жертв.



Подробнее — в репортаже НТВ.