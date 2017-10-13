В Москве задержали полицейского, остановившего пьяного дебошира с ножом

Столичного полицейского, который сумел остановить вооруженного ножом хулигана, обвинили в превышении должностных полномочий.

Столичные полицейские намерены добиться освобождения своего коллеги Михаила Сухова. Они уверены, что он действовал строго по инструкции. Вместе с напарником ему удалось задержать уличного дебошира, вооруженного ножом, однако его обвинили в превышении должностных полномочий.



Изменить ход дела может запись с камеры видеонаблюдения. На записи видно, как явно нетрезвый преступник набрасывается на прохожих. Один из них вызвал полицейских. Дебошир ранил одного из них, другому с трудом удалось сдержать нападавшего от дальнейших атак. На помощь пришел Сухов. Видя, что дебошир пытается вырваться, он подбегает и наносит несколько ударов, чтобы обезвредить подозреваемого. Однако сотрудники СК сочли, что он превысил должностные полномочия.



Михаилу Сухову теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Он уволился из органов, но попросил коллег тщательно разобраться в ситуации.



Интересно, что сам уличный хулиган никаких претензий к полицейскому до сих пор не предъявил. Он тоже сейчас в СИЗО и ждет приговора по делу о нападении на другого полицейского, который в итоге попал в больницу с двумя ножевыми ранениями. В обвинительном заключении сказано: во время задержания дебошир получил лишь несколько ссадин, причем это вполне могло произойти еще до приезда наряда.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастачии Щаповой.