Афера на 25 миллионов: мошенники обманули почти 2 тысячи российских учителей

В историю масштабного обмана оказались втянуты почти 2 тысячи педагогов со всей страны. На форум в Москву их пригласили письмами, разосланными некой фирмой, которая ссылалась на Минобрнауки. Участникам предлагалось сделать взнос, остальное организаторы обещали взять на себя. Программа пребывания в столице подразумевала экскурсии, концерт, ценные призы. На деле педагогов ожидало разочарование.

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Экстренный педсовет учителя из разных уголков России проводят возле отдела полиции. У многих сегодня самолет, но покинуть Москву не дает горький осадок, который остался от участия в том, что организаторы назвали Всероссийским образовательным форумом. В коридоре ОВД своей очереди уже ждут директора и завучи амурских, кемеровских и новосибирских школ. Под диктовку дежурного офицера каждый описывает в заявлении претензии к форуму победителей системы образования.



Претензии у всех одинаковые. Почти 2 тысячи работников образования считают себя обманутыми. В Москву они приехали из разных уголков страны, начиная с Камчатки и заканчивая Калининградом, на награждение. Еще весной они подали заявки на участие в конкурсе и выиграли его. По крайней мере накануне поездки организатор мероприятия прислал учителям вот письма с этим радостным известием.



Грандиозное торжество, посвященное лучшим из лучших, должно было состояться в концертном зале. Красная ковровая дорожка, вспышки фотоаппаратов…. Как оказалось, все это напускное. Педагоги уверяют, что их нагло обманули, причем, за их же деньги.



Надежда Кузнецова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе дворца детского творчества: «Нас не награждали. Мы пришли в гардероб, назвали фамилию и нам вручили грамоты. В гардеробе нам вручили! Нам не предложили пройти и сказали, что раздевать нас не будут, в зал приглашать не будут, никакой концертной программы, ничего».



За участие в конкурсе каждый учитель выложил из своего кармана сначала 6 тысяч рублей, так сказать, организационный взнос, а потом еще 9 тысяч за то, чтобы попасть на саму церемонию награждения. Взамен координаторы форума сулили трехдневное увлекательное мероприятие с официальной частью, концертом, экскурсиями по Москве, фуршетом. Но как только 2 тысячи участников прибыли в столицу, организаторы словно растворились. Если посчитать, то получается, что принимающая сторона собрала с учителей около 25 миллионов рублей. Подробности — в репортаже корреспондента Дарьи Масаловой.