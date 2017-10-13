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    В Брюсселе эвакуировали здание Совета ЕС из-за задымления

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    В Брюсселе эвакуировали здание Совета ЕС из-за задымления

    В Брюсселе эвакуировали здание Совета ЕС <nobr>из-за</nobr> задымления

    Более десяти человек отравились дымом в здании «Европа» Совета ЕС в Брюсселе.

    Более десяти человек попали в больницу из-за отравления «токсичным дымом» в здании «Европа» Совета ЕС в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Совета. Уточняется, что задымление произошло на кухне из-за поломки в системе вентиляции.

    Из здания проведена эвакуация. Сообщается, что на дальнейшую работу Совета инцидент не повлияет.

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