Российских туристов предупредили о чуме на Сейшельских островах

Роспотребнадзор предупредил россиян о риске распространения чумы из Мадагаскара на Сейшельском архипелаге.
В ведомстве подчеркнули, что 10 октября власти Сейшельских островов подтвердили, что три человека заболели чумой. При этом один из них, тренер спортивной команды, который ездил на региональный чемпионат по баскетболу на Мадагаскар, умер.
Сейчас остальные члены команды изолированы в военном госпитале. В главных аэропортах Сейшельских островов введены дополнительные меры контроля. Кроме того, в стране закрыты школы.
В связи с этим Роспотребнадзор обратился к россиянам с просьбой учитывать данную информацию при планировании поездок.
Отметим, что с начала августа жертвами вспышки чумы на Мадагаскаре уже стали 57 человек. Всего зарегистрировано более 550 случаев чумы.
Сейчас остальные члены команды изолированы в военном госпитале. В главных аэропортах Сейшельских островов введены дополнительные меры контроля. Кроме того, в стране закрыты школы.
В связи с этим Роспотребнадзор обратился к россиянам с просьбой учитывать данную информацию при планировании поездок.
Отметим, что с начала августа жертвами вспышки чумы на Мадагаскаре уже стали 57 человек. Всего зарегистрировано более 550 случаев чумы.
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