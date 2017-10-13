В приюте под Тверью ради прибыли убили более 200 собак

В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников двух компаний, погубивших более 200 бездомных собак.
По данным следствия, компании, занимавшиеся отловом и содержанием бездомных псов на территории поселка Рамешки, не ухаживали и не кормили животных.
Кроме того, в целях получения прибыли сотрудники компаний незаконно получали заключения о состоянии бездомных собак, позволяющие осуществлять их эвтаназию. На основании этих документов было убито 205 собак.
Теперь сотрудникам компаний грозит ответственность по статье «Жестокое обращение с животными». Производятся допросы должностных лиц, изымается соответствующая документация, сообщили в управлении СК по Тверской области.
Кроме того, в целях получения прибыли сотрудники компаний незаконно получали заключения о состоянии бездомных собак, позволяющие осуществлять их эвтаназию. На основании этих документов было убито 205 собак.
Теперь сотрудникам компаний грозит ответственность по статье «Жестокое обращение с животными». Производятся допросы должностных лиц, изымается соответствующая документация, сообщили в управлении СК по Тверской области.
Комментарии