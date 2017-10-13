На НТВ выходит юбилейный выпуск программы «Главная дорога»

Один из самых популярных автомобильных проектов российского телевидения, программа «Главная дорога» на НТВ, 14 октября 2017 года выйдет в эфир в
500-й раз.
В сентябре «Главная дорога» отпраздновала свой день рождения, вот уже 12 лет программа выходит в эфир телеканала НТВ. А 14 октября телезрители увидят юбилейный 500-й выпуск. За 12 лет «Главная дорога» научила около 200 звезд отечественного шоу-бизнеса в рубрике «Школа вождения» приемам контраварийного управления автомобилем. Программа неизменно пользуется популярностью у зрителей. Так, в сезоне 2016/2017 ее среднесуточная доля составила 11,2% в аудитории 18+, а среди мужчин достигала 16,2%. Команда «Главной дороги» за время существования программы провела 500 уникальных испытаний в лабораториях и на полигонах. Кроме того, в эфире программы ведущие специалисты автомобильной отрасли ответили на 500 самых наболевших вопросов для автолюбителей и пешеходов. В ходе съемок, было протестировано 200 машин, найдено 250 решений сложных дорожных ситуаций, а эксперты программы дали тысячи полезных советов пешеходам и водителям. В планах «Главной дороги» проводить больше испытаний на полигонах и в лабораториях, и, конечно, помогать участникам дорожного движения справляться с конфликтными ситуациями, возникающими на автомагистралях страны и мира.
Илья Скрябин, руководитель программы «Главная дорога» на НТВ: «За 12 лет мы стали главной программой о дорожной безопасности. Для этого мы разбили десятки машин, подружились с самыми любимыми артистами и дали тысячи полезных советов. К нам прислушиваются в правительстве, нам жалуются, с нами советуются. Мы изучаем законы и выясняем, почему они не работают. Или трактуются по разному- водителями и инспекторами. К нашим предложениям прислушиваются. Инициатива программы, термин „Опасное вождение“ — уже появился в правилах! Сейчас идет работа еще над рядом изменений в законодательстве. Все это направлено на то, чтобы наши дороги стали действительно безопасными. Мы будем и дальше делать все, чтобы как можно больше людей на дорогах чувствовали себя комфортно».
«Главная дорога» — первая на российском телевидении программа обо всем, что происходит на дорогах страны. Сложнейший курс контраварийной подготовки, адаптированный для массового зрителя, научит водителей уверенно держаться за рулем. В каждом выпуске проекта — моделирование аварийных ситуаций: разбор и рекомендации по предотвращению происшествий, а также советы юристов. Показать всю важность соблюдения правил дорожного движения и сделать российские дороги безопаснее — цель программы и ее ведущих — Дениса Юченкова и Андрея Федорцова.
Смотрите «Главную дорогу» по субботам в 10:20 утра.
Илья Скрябин, руководитель программы «Главная дорога» на НТВ: «За 12 лет мы стали главной программой о дорожной безопасности. Для этого мы разбили десятки машин, подружились с самыми любимыми артистами и дали тысячи полезных советов. К нам прислушиваются в правительстве, нам жалуются, с нами советуются. Мы изучаем законы и выясняем, почему они не работают. Или трактуются по разному- водителями и инспекторами. К нашим предложениям прислушиваются. Инициатива программы, термин „Опасное вождение“ — уже появился в правилах! Сейчас идет работа еще над рядом изменений в законодательстве. Все это направлено на то, чтобы наши дороги стали действительно безопасными. Мы будем и дальше делать все, чтобы как можно больше людей на дорогах чувствовали себя комфортно».
«Главная дорога» — первая на российском телевидении программа обо всем, что происходит на дорогах страны. Сложнейший курс контраварийной подготовки, адаптированный для массового зрителя, научит водителей уверенно держаться за рулем. В каждом выпуске проекта — моделирование аварийных ситуаций: разбор и рекомендации по предотвращению происшествий, а также советы юристов. Показать всю важность соблюдения правил дорожного движения и сделать российские дороги безопаснее — цель программы и ее ведущих — Дениса Юченкова и Андрея Федорцова.
Смотрите «Главную дорогу» по субботам в 10:20 утра.
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