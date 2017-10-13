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    На НТВ выходит юбилейный выпуск программы «Главная дорога»

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    На НТВ выходит юбилейный выпуск программы «Главная дорога»

    На НТВ выходит юбилейный выпуск программы «Главная дорога»

    На НТВ выходит юбилейный выпуск программы «Главная дорога»

    Один из самых популярных автомобильных проектов российского телевидения, программа «Главная дорога» на НТВ, 14 октября 2017 года выйдет в эфир в 500-й раз.

    В сентябре «Главная дорога» отпраздновала свой день рождения, вот уже 12 лет программа выходит в эфир телеканала НТВ. А 14 октября телезрители увидят юбилейный 500-й выпуск. За 12 лет «Главная дорога» научила около 200 звезд отечественного шоу-бизнеса в рубрике «Школа вождения» приемам контраварийного управления автомобилем. Программа неизменно пользуется популярностью у зрителей. Так, в сезоне 2016/2017 ее среднесуточная доля составила 11,2% в аудитории 18+, а среди мужчин достигала 16,2%. Команда «Главной дороги» за время существования программы провела 500 уникальных испытаний в лабораториях и на полигонах. Кроме того, в эфире программы ведущие специалисты автомобильной отрасли ответили на 500 самых наболевших вопросов для автолюбителей и пешеходов. В ходе съемок, было протестировано 200 машин, найдено 250 решений сложных дорожных ситуаций, а эксперты программы дали тысячи полезных советов пешеходам и водителям. В планах «Главной дороги» проводить больше испытаний на полигонах и в лабораториях, и, конечно, помогать участникам дорожного движения справляться с конфликтными ситуациями, возникающими на автомагистралях страны и мира.

    Илья Скрябин, руководитель программы «Главная дорога» на НТВ: «За 12 лет мы стали главной программой о дорожной безопасности. Для этого мы разбили десятки машин, подружились с самыми любимыми артистами и дали тысячи полезных советов. К нам прислушиваются в правительстве, нам жалуются, с нами советуются. Мы изучаем законы и выясняем, почему они не работают. Или трактуются по разному- водителями и инспекторами. К нашим предложениям прислушиваются. Инициатива программы, термин „Опасное вождение“ — уже появился в правилах! Сейчас идет работа еще над рядом изменений в законодательстве. Все это направлено на то, чтобы наши дороги стали действительно безопасными. Мы будем и дальше делать все, чтобы как можно больше людей на дорогах чувствовали себя комфортно».

    «Главная дорога» — первая на российском телевидении программа обо всем, что происходит на дорогах страны. Сложнейший курс контраварийной подготовки, адаптированный для массового зрителя, научит водителей уверенно держаться за рулем. В каждом выпуске проекта — моделирование аварийных ситуаций: разбор и рекомендации по предотвращению происшествий, а также советы юристов. Показать всю важность соблюдения правил дорожного движения и сделать российские дороги безопаснее — цель программы и ее ведущих — Дениса Юченкова и Андрея Федорцова.

    Смотрите «Главную дорогу» по субботам в 10:20 утра.

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