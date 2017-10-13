Минобороны РФ: США стремятся разрушить баланс сил и обеспечить глобальное доминирование

В Минобороны РФ заявили, что наращивание американского ПРО представляет угрозу для глобальной безопасности.
По словам представителя военного ведомства Александра Емельянова, в Москве не раз обращали внимание на опасность, которую представляет глобальная система ПРО для стратегического баланса сил в мире, однако в Вашингтоне к этим заявлениям не прислушиваются.
При этом Емельянов заявил, что американские власти публично используют нереальные сценарии работы ПРО США, чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество.
Александр Емельянов, представитель Минобороны РФ: «Различия заключаются в том, что, завышая требования к системе ПРО, американские специалисты используют явно нереальные сценарии и исходные данные. Это делается для введения в заблуждение международного общественного мнения относительно реальных возможностей средств ПРО».
При этом Емельянов подчеркнул, что Пентагон уже приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. Это, отметил представитель Минобороны, является еще одним фактором, «который подтверждает стремление Вашингтона разрушить сложившийся баланс сил, обеспечить глобальное стратегическое доминирование», передает РИА Новости.
При этом Емельянов заявил, что американские власти публично используют нереальные сценарии работы ПРО США, чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество.
Александр Емельянов, представитель Минобороны РФ: «Различия заключаются в том, что, завышая требования к системе ПРО, американские специалисты используют явно нереальные сценарии и исходные данные. Это делается для введения в заблуждение международного общественного мнения относительно реальных возможностей средств ПРО».
При этом Емельянов подчеркнул, что Пентагон уже приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. Это, отметил представитель Минобороны, является еще одним фактором, «который подтверждает стремление Вашингтона разрушить сложившийся баланс сил, обеспечить глобальное стратегическое доминирование», передает РИА Новости.
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