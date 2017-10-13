Центробанк признал незаконным списание комиссии с просроченных карточных счетов

Банки не имеют право снимать комиссию за обслуживание со спящих счетов, то есть с тех, по которым давно не проводятся операции. Такие разъяснения дал Центробанк.
Сейчас банки берут комиссию за обслуживание как по действующим счетам, там и по неиспользуемым. Последние фактически существуют, но операции клиент по ним не проводит, следовательно, обслуживать их в принципе нечего.
Особенно это затрагивает карты, у которых срок действия закончился, но сам счет не закрыт и деньги, соответственно, с него продолжают списываться. Годовая комиссия банка для стандартной карты может составлять 750 рублей, для премиальной — в разы больше.
По информации газеты «Коммерсант», ЦБ разъяснил банкам законодательство, уточнив, что те должны ежегодно обновлять сведения о клиентах и без этого списывать комиссию не имеют права. Эксперты считают, что банки менять привычки и свое программное обеспечение не будут, пока не появится строгий запрет от регулятора.
Особенно это затрагивает карты, у которых срок действия закончился, но сам счет не закрыт и деньги, соответственно, с него продолжают списываться. Годовая комиссия банка для стандартной карты может составлять 750 рублей, для премиальной — в разы больше.
По информации газеты «Коммерсант», ЦБ разъяснил банкам законодательство, уточнив, что те должны ежегодно обновлять сведения о клиентах и без этого списывать комиссию не имеют права. Эксперты считают, что банки менять привычки и свое программное обеспечение не будут, пока не появится строгий запрет от регулятора.
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