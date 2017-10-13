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    Беженцы из сирийского Эр-Растана благодарят Россию за еду и медпомощь. Сирия, армия и флот РФ, беженцы, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБеженцы из сирийского Эр-Растана благодарят Россию за еду и медпомощь

    Беженцы из сирийского Эр-Растана благодарят Россию за еду и медпомощь

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    Беженцы из сирийского <nobr>Эр-Растана</nobr> благодарят Россию за еду и медпомощь

    Беженцы из сирийского Эр-Растана благодарят Россию за еду и медпомощь

    Беженцы из сирийского <nobr>Эр-Растана</nobr> благодарят Россию за еду и медпомощь

      Российские военные из центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарную помощь беженцам из Эр-Растана. Живущие в лагере полторы тысячи человек, в основном женщины и дети, были вынуждены бросить свои дома. Многим приходилось голодать. Медицинской помощи переселенцы не получали в течение 3 лет.

      Появления российской гуманитарной колонны эти люди здесь ждали в буквальном смысле со слезами на глазах. Все они — беженцы из Эр-Растана. Это город на юго-западе Сирии, в котором шли тяжелейшие бои. Чтобы спастись, жители были вынуждены бросить все и, по сути, стать бездомными.

      Сейчас здесь находятся в основном женщины и дети. Каждая семья от российских военных получает продуктовые наборы с мукой, крупами и мясными консервами — все только самое необходимое.

      Рима Шимали, местная жительница: «Я благодарна за помощь России. Мы страдаем уже 4 года. Мой дом разрушен. Я благодарна за помощь. Нам помогает только наше государство и Россия. Больше никто».

      По словам беженцев, террористы, которые 3 года удерживали их город, отбирали у них все — еду, лекарства и питьевую воду. Многие голодали, но на все просьбы покормить хотя бы детей боевики отвечали отказом. Как передает корреспондент Илья Ушенин, за время блокады у большинства местных жителей обострились хронические заболевания, в городе свирепствовала кишечная инфекция.

      Для беженцев из Эр-Растана открыли пункт медицинской помощи. Многие обитатели лагеря на прием к врачу попали впервые за много лет. Помощь людям оказывает российский военный медик.

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