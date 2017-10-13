Грузовое судно из Гонконга затонуло у берегов Японии

Грузовое судно из Гонконга потерпело кораблекрушение неподалеку от побережья южного японского острова Исигаки.
Судно затонуло в 600 км от острова Исигаки (префектура Окинава). В результате без вести пропали 11 человек.
Всего на борту находились 26 моряков, все они — граждане Индии. Тех, кому удалось спастись, подобрали три проходивших рядом корабля.
На месте инцидента проводится поисково-спасательная операция. В работах задействована береговая охрана Японии, сообщает ТАСС.
Всего на борту находились 26 моряков, все они — граждане Индии. Тех, кому удалось спастись, подобрали три проходивших рядом корабля.
На месте инцидента проводится поисково-спасательная операция. В работах задействована береговая охрана Японии, сообщает ТАСС.
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