Определились лауреаты литературной премии «Ясная Поляна»

Большой театр на несколько часов стал не музыкальным, а литературным центром страны. В Бетховенском зале объявили лауреатов премии «Ясная Поляна».

Победителем в номинации «Современная русская проза» стал Андрей Рубанов с романом «Патриот». Лучшим писателем за рубежом члены жюри назвали нобелевского лауреата Марио Варгаса Льосу за книгу «Скромный герой».



Владимир Толстой, советник президента РФ по вопросам культуры, председатель жюри премии «Ясная Поляна»: «Все эти произведения стали действительно событиями. Они останутся в литературе. А когда мы замахнулись на зарубежную литературу, это очень интересно, мы смогли сравнивать лучшие образцы написанного на русском языке с лучшими образцами переведенного со всех языков мира. Мы получаем картину современной литературы. И мы гордимся нашими лауреатами».



Премия «Ясная Поляна» учреждена Музеем-усадьбой Льва Толстого. Председатель жюри — праправнук писателя Владимир Толстой. Призовой фонд составляет около 7 миллионов рублей.