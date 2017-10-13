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    В Чите подростки избили девятиклассницу и выложили видео кровавой расправы в Интернет. Чита, дети и подростки, драки и избиения, соцсети, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Чите подростки избили девятиклассницу и выложили видео кровавой расправы в Интернет

    В Чите подростки избили девятиклассницу и выложили видео кровавой расправы в Интернет

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    В Чите подростки избили девятиклассницу и выложили видео кровавой расправы в Интернет

    В Чите подростки избили девятиклассницу и выложили видео кровавой расправы в Интернет

    В Чите подростки избили девятиклассницу и выложили видео кровавой расправы в Интернет

      В Чите школьницу избили так жестоко, что ей потребовалась помощь врачей. Видеозапись с избиением уже залитой кровью девочки распространилась в соцсетях. Управление СК РФ по Забайкальскому краю проводит доследственную проверку.

      Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, личности троих подростков, участвовавших в жестокой расправе над девятиклассницей в Чите, уже установлены. Полиция разыскивает остальных участников конфликта.

      Сообщение пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю: «10 октября в медицинское учреждение обратилась учащаяся девятого класса одной из школ Читы. У нее были ссадины и синяки, ей оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась».

      После появления в соцсетях видеозаписи с чрезвычайно жестоким избиением школьницы, к делу подключился Следственный комитет, пишет ТАСС.

      Егор Марков, пресс-секретарь Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю: «Проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение».

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