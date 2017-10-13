В Чите подростки избили девятиклассницу и выложили видео кровавой расправы в Интернет

В Чите школьницу избили так жестоко, что ей потребовалась помощь врачей. Видеозапись с избиением уже залитой кровью девочки распространилась в соцсетях. Управление СК РФ по Забайкальскому краю проводит доследственную проверку.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, личности троих подростков, участвовавших в жестокой расправе над девятиклассницей в Чите, уже установлены. Полиция разыскивает остальных участников конфликта.
Сообщение пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю: «10 октября в медицинское учреждение обратилась учащаяся девятого класса одной из школ Читы. У нее были ссадины и синяки, ей оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась».
После появления в соцсетях видеозаписи с чрезвычайно жестоким избиением школьницы, к делу подключился Следственный комитет, пишет ТАСС.
Егор Марков, пресс-секретарь Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю: «Проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение».
Сообщение пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю: «10 октября в медицинское учреждение обратилась учащаяся девятого класса одной из школ Читы. У нее были ссадины и синяки, ей оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась».
После появления в соцсетях видеозаписи с чрезвычайно жестоким избиением школьницы, к делу подключился Следственный комитет, пишет ТАСС.
Егор Марков, пресс-секретарь Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю: «Проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение».
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