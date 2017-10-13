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    Окурок сигары Черчилля ушел с молотка за 12 тысяч долларов

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    Окурок сигары Черчилля ушел с молотка за 12 тысяч долларов

    Окурок сигары Черчилля ушел с молотка за 12 тысяч долларов

    Окурок сигары Черчилля ушел с молотка за 12 тысяч долларов
  • Фото: Associated Press © 2017

    • Американский коллекционер приобрел недокуренную Уинстоном Черчиллем в 1947 году сигару.

    Как передает Associated Press, интернет-аукцион проводил расположенный в Бостоне дом RR Auction. Одним из лотов стал окурок изготовленной на заказ гаванской сигары премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля марки La Corona.

    По свидетельству аукционного дома, Черчилль не докурил ее 11 мая 1947 года в парижском аэропорту Ле-Бурже, а пилот Уильям Алан Тернер сохранил окурок. К лоту приложена фотография Черчилля с той самой сигарой в руке, сделанная в Ле-Бурже. На снимке имеется автограф политика.

    Окурок приобрел флоридский коллекционер из города Палм-Бич, чье имя не называется.

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