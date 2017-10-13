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    Губернатор Мурманской области рассказала, когда успевает варить борщ. Мурманская область, губернаторы, женщины, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГубернатор Мурманской области рассказала, когда успевает варить борщ

    Губернатор Мурманской области рассказала, когда успевает варить борщ

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    Губернатор Мурманской области рассказала, когда успевает варить борщ

    Губернатор Мурманской области рассказала, когда успевает варить борщ

    Губернатор Мурманской области рассказала, когда успевает варить борщ

      Почти половина россиян уверены, что политика — не женское дело. А как же тогда четыре представительницы слабого пола, что работают губернаторами? Возможно ли удержать в руках и бразды правления, и тонкие семейные узы?

      Почти половина россиян уверены, что политика — не женское дело. А как же тогда четыре представительницы слабого пола, что работают губернаторами? Возможно ли удержать в руках и бразды правления, и тонкие семейные узы?

      За последние годы на посту главы региона в России побывали уже пять представительниц прекрасного пола. Первой стала Валентина Матвиенко, в 2003 году избранная губернатором Санкт-Петербурга. На этой должности Валентина Ивановна проработала 8 лет. Остальные четыре дамы являются действующими губернаторами. В 2010 году в региональную власть пришла Наталья Комарова, ставшая главой Ханты-Мансийского округа. В 2012 году Мурманскую область возглавила Марина Ковтун. А в марте 2013 на пост губернатора Владимирской области была избрана Светлана Орлова. В 2016 году главой Забайкалья стала Наталья Жданова.

      Чтобы ни говорили социологи, по данным которых россияне не очень хотят видеть в политике женщин, слабый пол смело идет во власть. Каково это, быть женщиной-губернатором, выяснял корреспондент НТВ Алексей Петрушко.

      Главное предназначение женщины в этом морском крае заложено в генах и даже увековечено в бронзе. Она ждет на берегу своего моряка. Женщина за штурвалом — это, конечно, большая редкость. А на корабле под названием Мурманская область капитан в юбке вообще впервые.

      Крупные горно-металлургические предприятия, рыбный и торговый порты, база Северного флота. Как с таким брутальным регионом может справиться женщина?

      Рабочие будни Марины Ковтун. За КПП и колючей проволокой — один из самых секретных военных гарнизонов: два полка палубной авиации, воевавших в Сирии. Губернатор в строгом пальто прямиком следует на взлетную полосу. Может даже показаться, что Марина Ковтун своего рода главнокомандующий, только в отдельно взятом регионе.

      Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Звонит мне сын, говорит: „Мама, я так соскучился по твоей еде“. Я говорю, что и сама соскучилась. Поэтому по субботам я иду на рынок и готовлю борщ. Мы неделю его едим».

      Где еще видели, чтобы губернатора встречали на причале с цветами? Галантно придерживали при волнах? И кто из этих суровых мужчин рискнет сказать, что «женщина на корабле — не к добру»?

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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