Власти Москвы до 2020 года потратят 94,5 млрд рублей на программу по благоустройству

Столичные власти опубликовали проект бюджета на 2018 год и плановый период
2019–2020.
Как сообщается на сайте правительства Москвы, расходы на программу благоустройства «Моя улица» в 2018 году составят 33,3 млрд рублей, в 2019 и 2020 годах — по 30,6 млрд рублей соответственно, всего 94,5 млрд рублей.
Проект закона «О бюджете Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» был утвержден на заседании правительства Москвы. Столичный парламент рассмотрит документ в первом чтении на ближайшем заседании.
Программу благоустройства «Моя улица» запустили в Москве в 2014 году. Главная задача программы — создание комфортной среды, напоминает ТАСС. В этом году в рамках программы благоустроено более 80 территорий, включая участок Садового кольца протяженностью более 12 километров: от Долгоруковской улицы до Смоленской площади.
Проект закона «О бюджете Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» был утвержден на заседании правительства Москвы. Столичный парламент рассмотрит документ в первом чтении на ближайшем заседании.
Программу благоустройства «Моя улица» запустили в Москве в 2014 году. Главная задача программы — создание комфортной среды, напоминает ТАСС. В этом году в рамках программы благоустроено более 80 территорий, включая участок Садового кольца протяженностью более 12 километров: от Долгоруковской улицы до Смоленской площади.
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