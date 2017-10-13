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    Власти Москвы до 2020 года потратят 94,5 млрд рублей на программу по благоустройству

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    • Фото: Махонин Андрей / ТАСС
    Власти Москвы до 2020 года потратят 94,5 млрд рублей на программу по благоустройству

    Власти Москвы до 2020 года потратят 94,5 млрд рублей на программу по благоустройству

    Власти Москвы до 2020 года потратят 94,5 млрд рублей на программу по благоустройству
  • Фото: Махонин Андрей / ТАСС

    • Столичные власти опубликовали проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020.

    Как сообщается на сайте правительства Москвы, расходы на программу благоустройства «Моя улица» в 2018 году составят 33,3 млрд рублей, в 2019 и 2020 годах — по 30,6 млрд рублей соответственно, всего 94,5 млрд рублей.

    Проект закона «О бюджете Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» был утвержден на заседании правительства Москвы. Столичный парламент рассмотрит документ в первом чтении на ближайшем заседании.

    Программу благоустройства «Моя улица» запустили в Москве в 2014 году. Главная задача программы — создание комфортной среды, напоминает ТАСС. В этом году в рамках программы благоустроено более 80 территорий, включая участок Садового кольца протяженностью более 12 километров: от Долгоруковской улицы до Смоленской площади.

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