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Пёс-2

    Вице-спикер парламента Эстонии лишился поста из-за приставаний на танцах

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    • Фото: Reuters © 2017, Ints Kalnins
    <nobr>Вице-спикер</nobr> парламента Эстонии лишился поста <nobr>из-за</nobr> приставаний на танцах

    Вице-спикер парламента Эстонии лишился поста из-за приставаний на танцах

    <nobr>Вице-спикер</nobr> парламента Эстонии лишился поста <nobr>из-за</nobr> приставаний на танцах
  • Фото: Reuters © 2017, Ints Kalnins

    • Вице-спикер парламента Эстонии Таави Рыйвас принял решение покинуть свой пост на фоне громкого скандала.

    Дело в том, что бывший премьер оказался в центре скандала, разразившегося вокруг его приставаний к женщине во время танцев на вечеринке в Малайзии. СМИ выяснили, что во время визита в эту страну Рыйвас вел себя непристойно. При этом в состав делегации входила и жена Рыйваса Луиза, которая, однако, находилась на Бали, пока ее муж был в Малайзии.

    Позднее вице-спикер парламента признался, что действительно вел себя на танцполе слишком навязчиво для женатого мужчины и выразил в связи с этим «искреннее сожаление».

    А сегодня Рыйвас заявил, что уходит с поста вице-спикера, но при этом остается в парламенте, передает «Интерфакс».

    Таави Рыйвас: «Это самый болезненный для меня урок, и я верю, что это урок и для других политиков».

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