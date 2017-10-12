Вице-спикер парламента Эстонии лишился поста из-за приставаний на танцах

Вице-спикер парламента Эстонии Таави Рыйвас принял решение покинуть свой пост на фоне громкого скандала.
Дело в том, что бывший премьер оказался в центре скандала, разразившегося вокруг его приставаний к женщине во время танцев на вечеринке в Малайзии. СМИ выяснили, что во время визита в эту страну Рыйвас вел себя непристойно. При этом в состав делегации входила и жена Рыйваса Луиза, которая, однако, находилась на Бали, пока ее муж был в Малайзии.
Позднее вице-спикер парламента признался, что действительно вел себя на танцполе слишком навязчиво для женатого мужчины и выразил в связи с этим «искреннее сожаление».
А сегодня Рыйвас заявил, что уходит с поста вице-спикера, но при этом остается в парламенте, передает «Интерфакс».
Таави Рыйвас: «Это самый болезненный для меня урок, и я верю, что это урок и для других политиков».
Позднее вице-спикер парламента признался, что действительно вел себя на танцполе слишком навязчиво для женатого мужчины и выразил в связи с этим «искреннее сожаление».
А сегодня Рыйвас заявил, что уходит с поста вице-спикера, но при этом остается в парламенте, передает «Интерфакс».
Таави Рыйвас: «Это самый болезненный для меня урок, и я верю, что это урок и для других политиков».
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