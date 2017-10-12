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    На Лиговском проспекте развернули литературную карту Петербурга. Санкт-Петербург, выставки и музеи, искусство, литература. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Лиговском проспекте развернули литературную карту Петербурга

    На Лиговском проспекте развернули литературную карту Петербурга

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    На Лиговском проспекте развернули литературную карту Петербурга

    На Лиговском проспекте развернули литературную карту Петербурга

      В центре Северной столицы открылась необычная художественная галерея. Первым экспонатом выставочного пространства под открытым небом стало топографическое изображение Петербурга с десятками поэтических цитат.

      Gate 74 — это одна створка ворот на въезде в Лофт-проект «Этажи». Вся экспозиционная площадь составляет около 8 квадратных метров, на которых участники должны поместить одну работу.

      Серию уличных выставок открыл художник Юрий Гордон, превративший элемент арки в литературную карту Петербурга с его узнаваемым центром и раскинувшимися на воротах окраинами. Схема города, на которой четко прослеживается Нева и ее берега, пестрит сотнями цитат 50 литераторов.

      По замыслу авторов проекта, Gate 74 должен стать своеобразным противовесом традиционному представлению о художественных галереях как о замкнутых, элитарных пространствах. Здесь художники включаются в контекст Лиговского проспекта, ежедневно пропускающего через себя тысячи человек.

      Авторы полагают, что такой способ привлечь внимание к искусству самый действенный. Пройти мимо ворот сложно, и зрители наверняка погрузятся в литературные адреса города.

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