На Лиговском проспекте развернули литературную карту Петербурга

В центре Северной столицы открылась необычная художественная галерея. Первым экспонатом выставочного пространства под открытым небом стало топографическое изображение Петербурга с десятками поэтических цитат.

Gate 74 — это одна створка ворот на въезде в Лофт-проект «Этажи». Вся экспозиционная площадь составляет около 8 квадратных метров, на которых участники должны поместить одну работу.



Серию уличных выставок открыл художник Юрий Гордон, превративший элемент арки в литературную карту Петербурга с его узнаваемым центром и раскинувшимися на воротах окраинами. Схема города, на которой четко прослеживается Нева и ее берега, пестрит сотнями цитат 50 литераторов.



По замыслу авторов проекта, Gate 74 должен стать своеобразным противовесом традиционному представлению о художественных галереях как о замкнутых, элитарных пространствах. Здесь художники включаются в контекст Лиговского проспекта, ежедневно пропускающего через себя тысячи человек.



Авторы полагают, что такой способ привлечь внимание к искусству самый действенный. Пройти мимо ворот сложно, и зрители наверняка погрузятся в литературные адреса города.